Riihimäen teatteri on ollut aina läsnä elämässäni. Ensimmäinen selkeä muistoni Riihimäen teatterista on vuodelta 1989, kun kävin ystäväni kanssa katsomassa näytelmän Kreivitär Mariza, jossa ystäväni isoveli näytteli. Taisimme kumpikin nukahtaa, niin tylsä esitys oli kymmenvuotiaista.

Äitini oli aikoinaan innokas harrastelijanäyttelijä ja esiintyi monessa roolissa Riihimäen teatterissa. Pikkuveljeni oli rohkea teatterilainen jo lapsena, ja hänetkin nähtiin lavalla. Minä taas olen teatterin suurkuluttaja.

Tänä vuonna olen kokenut erityistä ylpeyttä teatteristamme. Vuosia säästöpaineiden puristuksessa olleen teatterin toiminnalle on toivottu työrauhaa työtekijöiden ja päättäjien toimesta. Siitä huolimatta tai juuri siksi Riihimäen teatteri on onnistunut! Siksi olikin sokki, kun uusi kaupunginjohtaja esitti teatterin avustuksen laskemista tasolle, joka näivettäisi koko sen toiminnan.

Kulttuuri antaa tilaa hengittää ja on hyväksi terveydellemme.

Kulttuuri edistää hyvinvointia, sivistää, kasvattaa, koskettaa, naurattaa, järkyttää, virkistää ja herättää ajattelemaan. Se on perustarpeemme ja olennainen osa elämäämme. Kulttuuri antaa tilaa hengittää ja on hyväksi terveydellemme. YK:n ihmisoikeuksien julistukseenkin on kirjattu jokaisen ihmisen oikeus nauttia taiteista.

Kulttuurilla on arvoa, jota ei voi mitata rahassa. Joillekin poliitikoille voi tuntua helpolta ratkaisulta leikata taiteilijoilta, kulttuurilaitoksilta ja kansalaisten kulttuuripalveluista, taiteen monet hyödyt kun eivät välity suoraan kirjanpitäjien laskelmista ja tasekirjoista, vaikka jo pelkästään kaupunkien vetovoiman, työllisyysvaikutusten ja oheispalveluiden kautta taloudellisetkin edut voivat olla merkittäviä. Kulttuurista leikkaava politiikka tukahduttaa, ankeuttaa paikkakuntia ja köyhdyttää elämäämme. Taiteen elinehtojen murentaminen syö myös tulevien sukupolvien kasvatuksesta ja sivistyksestä.

Riihimäen teatteri on 71-vuotias palkittu ammattiteatteri, joka luo tinkimättömästi uutta ja rohkeaa teatteria niukoilla resursseilla. Teatterilla on keskeinen asema hämäläisessä kulttuurikentässä. Sen valtakunnallista tunnustusta saaneita tuotantoja tullaan katsomaan kauempaakin, ja sen yhteistuotantoja esitetään ympäri Suomea.

Maanantaina kaupunginhallitus päätti antaa aikalisän Riihimäen teatterille. Hallitus esittää, ettei teatterin avustusta leikata ensi vuonna. Päätökseen sisältyy yhteistyövelvoite toiminnan ja tilojen osalta Nuorisoteatterin kanssa sekä avustustason lasku vuodelle 2019.

Kaupunginhallituksen selvä tahtotila oli kuitenkin ammatti-teatterin säilyttäminen Riihimäellä. Vain perussuomalaisten edustaja oli avustuksen leikkaamisen kannalla, mutta jäi yksin esityksensä kanssa. Tulevana maanantaina valtuusto antaa päätökselle sinettinsä. Toivottavasti se on hallituksen kanssa samaa mieltä.