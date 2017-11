Elämä kiinni pienkoneissa

Mark Baker 48 vuotta ilmailuyrittäjänä.

Perusti BF-Lennon vuonna 1969.

Lennonopettaja.

”Tässä ei kerkiä oikein harrastamaan.”

Ilmailuyrittäjä Mark Baker, yhtiösi BF-Lento kouluttaa uusia lentäjiä ja tarjoaa mahdollisuutta kouluttautua myös kohti liikennelentäjän uraa. Miksi sinusta tuli lentäjä?

– Tää kyllä kiehto tää lentojuttu snadina. Maalla näin kesäpaikan yllä, kun ilmavoimien Vihurit vetelivät matalalla. Se oli yksi, mikä rupesi sytyttämään tähän hommaan. Kun täytin 16, sai tulla lentokouluun, ja 17-vuotiaana sain lupakirjan. Kun olin päässyt Malmin kentälle töihin, suoritin ammattilentäjän ja lennonopettajan lupakirjan. 1969 valmistuin, ja perustin BF-Lennon saman tien.

– Kun tulee lentokenttätauti, sehän oli minullakin. Pyörin vaikken lentänytkään. Aina olin täällä. Pyörin tässä pilottiyhteisössä.

Millaista perhe- ja pienyrittäjän elämä on?

– Tämähän on erittäin antoisaa, että saa itse päättää, ei ole ketään määräilemässä. Hyvä puoli on myös se, että tässä yhdistyvät työ ja harrastus. Tietysti huono puoli on, että tulee vähän pitkää päivää tehtyä.

– On kiva katsoa, kun nuoret kundit ja tytöt tekee haaveistaan totta ja valmistuu liikennekoneisiin lentäjiksi.

– Meillä on kymmenen Cessna-pienkonetta, valmistettu 1970-luvun lopulla ja 1980-luvun alussa. Nämä ovat peruslentokoulutukseen soveltuvia, helppokäyttöisiä, yksinkertaisia ja kestäviä. Ei ole pantu fyrkkia haisemaan vaan koneisiin kiinni.

Miten olet varautunut Malmin lentokentän sulkemiseen, joka koittaa lähivuosina asunto-rakentamisen alkaessa?

– Eihän se vielä ole selvä juttu. Meillä on varalla Turusta ostettu lentokonehalli, eli olemme varautuneet siihen, että voi käydä huonosti. Niin kauan kuin Malmi pelittää, olemme täällä, ja sen jälkeen toiminta jatkuu Turussa.

– Suur-Helsingin alueella asuu 1,4 miljoonaa ihmistä. Tämä on Suomessa ainoa asukaskeskittymä, jossa voi toimia kaupallinen lentoyritys ja jossa voi olla sillä alueella kilpailuakin.

Miten ilmailuyrittäminen on muuttunut urasi aikana?

– Turvallisuus on lisääntynyt ja myös byrokratia on lisääntynyt. EU:n mukana tuli valtava byrokratia. 1990-luvun lama tappoi ilmailuyrityksiä. Kaikilla oli valuuttalainoja, ja mekin jouduimme maksamaan lainaa liki kahteen kertaan

Millaisena näet ilmailun tulevaisuuden Suomessa?

– Nyt on kova pula ammattilentäjistä. Lentoyhtiöt vievät käsistä valmistuneet lentäjät. Näkymä on tällä hetkellä tosi valoisa. Mutta jos Malmi suljetaan, niin ilmailu näivettyy.

