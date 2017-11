Sergei Eisensteinin kolmas pitkä ohjaustyö Lokakuu (Oktjabr, 1928) valmistui tilaustyönä Lokakuun vallankumouksen kymmenvuotisjuhlille. Elokuvassa on siekailematonta propagandistista poltetta, mutta sen yli nousee ohjaajan mestarillinen ote tuolloin vielä nuoren ilmaisuvälineen parissa.

Lokakuuta pidetään Eisensteinin niin sanotun montaasi-ideoinnin merkittävimpänä luomuksena ohi aiempien töiden Lakko (1925) ja Panssarilaiva Potemkin (1925).

Ilmaisunsa voimakkuudella ja runollisuudella Lokakuu säväyttää edelleen lujaa. Tapahtumat huipentuvat massiivisella vyöryllä Talvipalatsin valtaukseen. Tuhansien avustajien kaarti koostui pääosin silloisen Leningradin asukkaista. Päärooleissa ovat Vasili Nikandrov (Lenin) ja Vladimir Popov (Kerenski).

Lokakuussa on myös vahva autenttisuuden tuntu. Näin historiallisessa draamassa parhaimmillaan pitääkin olla, mutta Lokakuussa on pantu näiltä osin tavallista paremmaksi: elokuvaa on usein pidetty dokumenttina Venäjän vallankumouksesta.

Leikkausvaiheessa Eisenstein joutui jonkin verran muuttamaan ideointiaan. Syyksi on sanottu taustalla vellonutta Stalinin ja Trotskin ideologista välienselvittelyä.

