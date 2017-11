Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Pääministeri Juha Sipilä joutuu taas selittämään kesäkuun ”hallituskriisiä”.

Iltalehden mukaan Timo Soinin valtiosihteeri Samuli Virtanen kuljetettiin salaisesta tapaamisesta pääministeri Juha Sipilän luota auton peräkontissa kesken perussuomalaisten puoluekokouksen kesäkuussa. Perussuomalaisista sinisiin loikanneen kansanedustaja Tiina Elovaaran mukaan näin haluttiin välttää ” tietovuoto kansanedustajien siirtymisestä”.

Siis tietovuoto kansanedustajien siirtymisestä jo sunnuntaina, jolloin perussuomalaisten puoluekokous oli käynnissä.

Pääministeri Sipilä lähti vielä tiistaina 13. kesäkuuta lentokoneella viemään hallituksen eroilmoitusta presidentille, vaikka hänellä oli tiedossa perussuomalaisten eduskuntaryhmän hajoaminen, joka mahdollisti hallituksen jatkamisen.

19. kesäkuuta Sipilä vakuutti eduskunnalle, ettei hallituksessa ollut mitään suunnitelmaa perussuomalaisten hajoamisen varalle.

– Hallituksen piirissä ei ole – missään sellaisissa keskusteluissa en ainakaan itse ole ollut mukana, joissa tällaista suunnitelmaa olisi tehty, Sipilä väitti.

”Siniset takakontissa”



Poliitikkojen aamureaktiot uusiin tietoihin viittaavat siihen, että asiaan palataan – ehkä jo torstain kyselytunnilla. Näin peräkonttigatea on kommentoitu Twitterissä:

Li Andersson (vas.): Mitään salaisia kokouksia ei ole ollut eikä suunnitelmia tehty, noi ovat ihan mielikuvitustarinoita. Jos asia on niinkuin Sipilä on sanonut, miksi ihmeessä on pakko piilottaa valtiosihteeriä auton takakonttiin?

Paavo Arhinmäki (vas.): Persut nousivat aikoinaan todenteolla julkisuuteen Tony ”Exit only” Halmeen vanavedessä. Peräkontti edelleen puolueen politiikassa mukana, nykyään kuitenkin sofistikoidummin.

Kansanedustaja Sanna Marin (sd.): Mitä liikenneministeri @AnneBerner sanoo hallituskumppanin ja Sinisten eduskuntaryhmän varapuheenjohtajan @TiinaElovaara:n kommentista, että auton takakontissa saa matkustaa. Eikö meillä olekaan turvavyöpakkoa?

Antti Rinteen neuvonantaja Dimitri Qvintus (sd.): Sipilän hallituksesta on syntynyt kesäkuun jälkeen yhä vahvemmin kuva, että ministeriauton ratissa on Kokoomus, Kepu istuu pelkääjän paikalla ja Siniset on takakontissa. #politiikka #peräkontti.

Ville Niinistö (vihr.): Uusien tietojen valossa on kohtuutonta sanoa, että soinilaiset olivat valmiit myymään kaiken paikasta ministeriauton takapenkillä. Viime kädessä siihen riitti paikka takakontissakin.

Poliittinen sihteeri Dan Koivulaakso (vas.): Mitäköhän tieliikennelaki yms. sanoo peräkontissa matkustamisesta?

Koko ajan lisää kommentteja Twitterissä.