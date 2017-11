Lehtikuva/Jussi Nukari

”Työn sankareille” tarkoitettu eläke kestäisi muutaman kuukauden.

Työuraeläkettä on hakenut julkiselta sektorilta vain muutama ja yksityiseltä puolelta kahdeksan henkilöä. Työuraeläkettä voi saada ensi vuoden helmikuusta alkaen, jos hakija täyttää vaatimukset.

Työuraeläkkeeseen vaaditaan vähintään 38 vuoden työura ruumiillisesti tai henkisesti raskaasta työstä. Lisäksi työkyvyn pitää olla heikentynyt sairauden sekä pitkän ja rasittavan työuran takia. Hakijan pitää olla vähintään 63-vuotias.

Alun perin työuraeläkkeen piti pehmentää asteittain nousevaa työeläkeikää raskaissa ammateissa, joissa oli aiemmin muita alhaisempi eläkeikä. Lopulta päädyttiin siihen, että työuraeläke koskee kaikkia ammatteja. Tosin ehdoista pelättiin tulleen niin kireät, että vaihtoehto ei kiinnostaisi juuri ketään.

Julkisen alan työeläkevakuuttaja KEVAn eläkejohtaja Merja Paananen huomauttaa, että työuraeläkkeestä tulee varteenotettava vaihtoehto, kun työuraeläkkeen voi saada täysmääräisenä. Ensi vuonna työuraeläkettä voivat hakea vuonna 1955 syntyneet, ja työuraeläke kestää muutaman kuukauden.

– Kun vanhuuseläkeikä nousee 65 vuoteen, työuraeläkkeestä voi tulla houkuttelevampi, koska sen voi saada jo 63-vuotiaana, Paananen toteaa tuoreessa Motiivi-lehdessä.

ILMOITUS

Eläketurvakeskuksesta kerrotaan, että tieto työuraeläkkeestä ei ole mennyt oikein perille, sillä osa hakijoista on liian vanhoja eli ennen vuotta 1955 syntyneitä.

Työkyvyttömyyseläke on suurempi



Työuraeläkkeen houkuttelevuutta saattaa vähentää, että se lasketaan siihenastisen eläkekertymän mukaan.

Jos työntekijän terveys on heikentynyt niin, että hän voi saada työkyvyttömyyseläkettä, eläke on suurempi. Työkyvyttömyyseläkkeeseen lasketaan mukaan ns. tuleva aika, eli laskennallinen summa, jonka työntekijä olisi terveenä ansainnut ennen varsinaista eläkeikää.

KEVAn Paananen sanoo, että he tarkistavat aina, olisiko työuraeläkettä hakevalla mahdollisuus työkyvyttömyyseläkkeeseen.

Mikä heikentymä riittää?



Lain mukaan työuraeläkettä hakevalla pitää olla yhteensä vähintään 38 vuotta työuraa rasittavassa tai kuluttavassa työssä. Välillä työntekijä on voinut olla toisenlaisessa työssä. Kuitenkin hänen on pitänyt olla suurin osa työelämästään tehtävissä, joissa on vaadittu mm. suurta lihasvoimaa tai joissa työ on aiheuttanut poikkeuksellista henkistä kuormitusta.

Hakijalla pitää olla työnantajan todistus siitä, että työtehtävä täyttää vaaditut kriteerit. Todistuksen saaminen voi osoittautua ylivoimaiseksi, mikäli työnantajaa ei enää ole tai työuralla on ollut monta työnantajaa.

Työkyvyn heikentymästä pitää olla lääketieteellinen selvitys, käytännössä lääkärin B-todistus. KEVAn Paananen sanoo, että työkyvyn heikentymä voi olla lievempi, kuin mitä vaaditaan työkyvyttömyyseläkkeeseen.

– Käytännössä ei ole vielä päästy miettimään, millainen heikentymä riittää työuraeläkkeeseen. Linja jää päätösten ja oikeuskäytännön varaan.