Kaupunginjohtaja muutti talousarvioehdotustaan ja ammattiteatterin toiminnan jatkumista Riihimäellä tutkitaan.

Riihimäen kaupunginjohtaja Sami Sulkko esitteli maanantaina 6. marraskuuta kaupunginhallitukselle talousarviopaketin. Siinä säästöä tavoitellaan teatterin osalta vasta vuonna 2019, tuolloin 100 000 euron verran.

Sulkon aiempi ehdotus olisi leikannut teatterin tukea jo ensi vuonna 300 000 eurolla, mikä olisi merkinnyt teatteritoiminnan lakkauttamista ensi vuoden aikana.

Nyt kaupunginjohtaja toteaa tiedotteessaan saman, minkä teatterin puolustajat: Kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvelut ovat olennainen osa Riihimäen kaupungin identiteettiä ja näillä palveluilla tuetaan myös elinkeinoelämää.

Julkisuus ja poliittinen paine teatterin säilyttämiseksi on kova.

Lakkautusuutisen tultua julkisuuteen viikko sitten, sekä yksityishenkilöt että muun muassa Näyttelijäliitto ja ammattiteattereiden edunvalvonta- ja työnantajajärjestö Suomen Teatterit ottivat voimakkaasti kantaa lakkautusuhan alla olevan Riihimäen teatterin puolesta.

Uusi toimintamalli kiireellä kasaan

Riihimäen kaupunki pyrkii varmistamaan ammattiteatteritoiminnan jatkumisen kaupungissa tutkimalla kaikki eri vaihtoehdot ammattiteatteritoiminnan järjestämiselle ja rahoituspohjan järjestämiselle.

Tätä varten asetetaan toimikunta, johon kutsutaan mukaan Riihimäen kaupungin, Riihimäen teatterin ja Riihimäen Nuorisoteatterin edustajien lisäksi viihteen monitoimityöläinen Janne Kataja ja näyttelijä Aku Hirviniemi.

Teatterin pitää selvittää muun muassa uuden valtionosuusjärjestelmän vaikutukset, tutkittava mahdollisuus fuusioihin ja joukkorahoitusmallien järjestämiseen.

Samoin kaupunginjohtaja haluaa selvittää voisiko teatterille syntyä yhteistoimintaa Hämeenlinnan ja Hyvinkään kaupunkien kanssa tai seudun muiden kuntien kanssa.

Teatterille ja toimikunnalle tulee melkoinen hoppu, sillä ehdotuksen uudesta toimintamallista tulisi olla valmis jo huhtikuuhun mennessä.

Riihimäen teattereihin liittyvä suuri haaste on nykyinen teatterin kiinteistö ja nuorisoteatterin käyttämä Kino Sammon kiinteistö. Edellisestä on päätetty jo aiemmin luopua ja Kino Sampo suojeltuna kohteena on lähestymässä peruskorjaustarvetta.

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin Riihimäen kaupunginhallituksessa lähes yksimielisesti. Talousarvio etenee ensi maanantaina kaupunginvaltuustolle.