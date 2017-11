Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Tämän vuoden kirjojen aiheita ovat erilaisuus, monikulttuurisuus, erilaiset perheet, turvallinen lapsuus, koulumaailma ja nuoruuteen liittyvät kipeät aiheet.

– Lasten- ja nuortenkirjallisuus Suomessa voi erinomaisen hyvin. Sen voi päätellä tämän vuoden Lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia–palkinnon valintalautakunnalle saapuneista kirjoista, joita oli reilusti toista sataa, sanoi valintalautakunnan puheenjohtaja, kirjastovirkailija Keth Strömdahl keskiviikkona, kun ehdokkaat julkistettiin.

Hänen mukaansa vuoden lasten ja nuorten kirjat käsittelevät ihmisenä olemista monesta näkökulmasta: erilaisuus, monikulttuurisuus, erilaiset perheet, turvallinen lapsuus, koulumaailma ja nuoruuteen liittyvät kipeät aiheet nousevat tämän vuoden sadosta.

– Erinomaiset lasten- ja nuorten kirjat tarjoavat nuorille lukijoilleen työkaluja asioiden käsittelyyn, samaistumisen mahdollisuuksia, horisonttien avautumisia tai rohkaisevia esikuvia. Joukossa on paljon kertomuksia siitä, miten lapset joutuvat suhtautumaan aikuisten aikaansaamiin sotkuihin. Kirjat kuvaavat todellista suomalaista elämää, ei vain yhtä perhemallia.

Stömdahl luonnehti kirjojen yleisvaikutelman olevan salliva ja anteeksiantava kuvatessaan vanhempien riittämättömyyttä.

– Eettinen sitoutuminen on vahva. Elämme sallivassa, rakastavassa maailmassa, jossa saa myös olla epätäydellinen. Vuoden valikoima on koskettanut meitä jokaista raatilaista inhimillisyydellään. Kirjat muistuttavat, miksi Suomi on maailman parhaita maita elää lapsena ja kasvaa isoksi.

Jatkoon meni kuusi teosta, joista Strömdahlin mukaan jokainen on myös tärkeä väylä aikuisille nähdä ja tulla osaksi lasten ja nuorten maailmaa.

30 000 euron suuruisen palkinnon saajan valitsee laulaja Anna Puu. Kaikki Finlandia-palkinnot jaetaan 29.11.

Ehdokkaat ja perustelut ovat nämä:

Riikka Ala-Harja: Kahden maan Ebba (Otava).

”Optimistinen, hauska ja koskettava lapsen puheenvuoro elämästä kahden kodin ja maan välissä. Kirjoittaja antaa lapselle äänen asioissa joista voi olla usein vaikea puhua vanhempien kanssa. Teos muistuttaa, että lapsi ei ole aikuisten projekti, vaan oma yksilö jolla on oma ääni ja tahto.

Jukka Behm: Pehmolelutyttö (WSOY).

”Tärkeä mutta järkyttävä kuvaus tyttöjen kohtaamasta ahdistelusta ja häirinnästä. Kirja kuvaa osuvasti, millaisena aikuisten maailma näyttäytyy nuorten silmin. Teos muistuttaa, kuinka viattomasti nuori voi ajautua hyväksikäytön uhriksi ja miten vaikeaa vanhempien on ymmärtää teini-ikäisten mediamaailmaa. Kirjoittaja asettuu päähenkilön puolelle ja puolustaa tyttöjen oikeutta seksuaalisuuteen.”

Kaj Korkea-aho & Ted Forsström, kuvitus Pentti Otsamo: Zoo! Virala genier / Zoo! Viraalit nerot (Förlaget / Otava).

”Hormonien kyllästämä, hyvällä tavalla nyrjähtänyt kuvaus teini-ikäisten maailmasta. Tavoittaa osuvasti yläasteen kähinän ja draaman sekä nuorten pohjattoman halun kuulua porukkaan. Takuuvarmat naurut kaikenikäisille lukijoille. Taitavasti toteutettu viestintätyylien smörgåsbord joka näkyy sekä tekstissä että kuvituksessa.”

Mauri Kunnas: Koiramäen Suomen historia (Otava).

”Huolella ja innostavasti toteutettu muistutus, ettei Suomi alkanut 100 vuotta sitten. Tarjoaa luettavaa moneksi kerraksi kaikenikäisille. Ilon ja löytöretkeilyn kautta tapahtuvaa kansanvalistusta parhaimmillaan. Historiallinen tarkkuus on merkillepantavaa. Koirahahmot sitovat suomalaisten sukutarinat osaksi yhteistä historiaamme, joka ulottuu satojen vuosien päähän.”

Sanna Mander: Avain hukassa / Nyckelknipan (S&S / Schildts & Söderströms).

”Riemastuttava löytöretki kerrostaloon ja sen eriskummallisten asukkaiden elämään. Puheenvuoro moniarvoisuuden puolesta ilman normittamista tai valistavaa sävyä. Kuvan ja tekstin yhteispeli on rakennettu taiturillisesti sekä suomeksi että ruotsiksi. Aukeamat herkullisine visuaalisine yksityiskohtineen tuottavat kokonaiselämyksen, jossa kaikki palaset ovat kohdallaan, kirjan ulkomuotoa myöten.”

Ninka Reittu: Sinä olet superrakas (Otava).

”Kaunis, pieni muistutus rakkauden ja turvan sanoittamisen tärkeydestä. Se ken rakastaa, rakastaa myös tätä kirjaa. Tekee tärkeän eron ehdottoman rakkauden ja kaikkien tekojen hyväksymisen välillä. Humoristisella kuvituksella vältetään liiallinen siirappisuus. Kuvitus on sympaattista ja rouheaa, maalauksellista ja skissailevaa.”