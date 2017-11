Lehtikuva/Vesa Moilanen

Kokoomuslaiset lääkärit ovat suivaantuneet puolueensa sote-uudistuksen linjauksiin.

Kolme lääkäriä kirjoittaa Keskisuomalaisessa tänään julkaistussa mielipidekirjoituksessa olevansa eri mieltä puolueensa kanssa.

”Suomen puoluekentässä kokoomus on kannanottojensa kanssa kovin yksin. Sote-uudistuksen keskeisimpänä tavoitteena näyttää olevan yksityisen terveysbisneksen liikevaihdon lisääminen muutamalla miljardilla. Kaikki muu on tälle alisteista”, toteavat neurologian ylilääkäri Jouni Ranua Jyväskylästä, gastrokirurgi, Muuramen kunnanvaltuutettu Ville Väyrynen sekä kardiologian ja sisätautien erikoislääkäri Pirjo Mustonen Muuramesta.

”Mielestämme valinnanvapauskysymyksessä puolue on tekemässä kardinaalivirheen. (…) Nyt kokoomus on kuunnellut herkällä korvalla vain suuren yksityisen terveysbisneksen kuisketta”, he toteavat.

– Kokoomus ei hyväksy mallia, joka ei vastaa sote-uudistukselle ja valinnanvapaudelle asetettuja tavoitteita, sanoi Petteri Orpo kokoomuksen puoluevaltuustossa.

Näitä lääkäreitä Orpon viesti ei ole vakuuttanut.

Osaajia ei ole varaa menettää ”bulkkitoimintaan”

Monet asiantuntijat ovat olleet erityisen huolissaan etenkin erikoissairaanhoidon ei kiireellisten leikkausten siirtämisestä yksityiseen terveysbisnekseen. Monisairaiden hoito jäisi yhteiskunnan eli maakuntien vastuulle.

Tämä sama huoli yhdistää kokoomuslaisia lääkäreitä: ”Julkisella palvelulla on runsaasti lisävelvoitteita yksityiseen palveluntuotantoon verrattuna, mikä tekee kilpailuasetelmasta vaikean. Julkinen terveydenhuolto huolehtii osaajien kouluttamisesta, lääketieteellisestä tutkimuksesta ja hoitoketjujen toimivuudesta eikä pelkästään tuota yksittäisiä toimenpiteitä.”

He ottavat kantaa myös osaajien määrään todeten, että terveydenhuollon osaajia on rajallinen määrä ja heitä on koulutettu julkisen terveydenhuollon tarpeita vastaavasti. Useimmilla erikoisaloilla päivystyksen ylläpitämiseen on juuri ja juuri riittävä osaajien joukko, josta ei ole varaa menettää asiantuntijoita yksityisen puolen bulkkitoimintaan.

Yksityisen palveluntuotannon valvonta vaatii huomattavan byrokratian ja juridiikan, joiden kustannusten kirjoittavat toteavat olevan pois perustehtävästä eli potilaiden hoidosta.