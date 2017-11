Matti Matikainen

Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jytyn puheenjohtaja Maija Pihlajamäki varoittaa unohtamasta hallinto- ja tukipalveluja sote- ja maakuntauudistuksessa. Ilman niitä organisaatiot eivät toimi ja koko rakennelma sortuu.

– Osa poliittisista päättäjistä on alkanut huomata, että uudistus on menossa todella huonoon suuntaan. Suurena riskinä on nyt erityisesti elintärkeiden sairaaloiden toimintakyvyn ja päivystysvalmiuden rapautuminen. Tämä ongelma koskettaa erityisesti väestömäärältään pieniä ja harvaan asuttuja alueita, kuten Itä- ja Pohjois-Suomea, Pihlajamäki sanoo tiedotteessa.

Jytyn arvion mukaan uudistus koskee suoraan työntekijöinä vähintään puolta sen jäsenistöstä. Järjestö edustaa noin 55 000:ta kuntien, kuntayhtymien, seurakuntien ja yksityisten palveluksessa olevaa viran- ja toimenhaltijaa.