Louise Haywood-Schiefer

Toimittaja Luke Harding väittää Venäjän auttaneen Donald Trumpin Yhdysvaltain presidentiksi. Hardingin teos Salajuoni – kuinka Venäjä auttoi Trumpin Valkoiseen taloon julkaistaan useissa maissa lähes yhtäaikaisesti.

Into Kustannus julkaisee englanniksi 16. marraskuuta ilmestyvän teoksen suomeksi 17. marraskuuta sähkökirjana ja joulukuussa paperilla.

”Kyseessä on eräillä mittareilla aikamme suurin poliittinen skandaali, jopa suurempi kuin Watergate”, Luke Harding väittää oheisella puolen minuutin markkinointivideolla.

Into Kustannuksen mukaan Hardingin tutkimukset osoittavat Donald Trumpin pitkäaikaiset yhteydet Venäjään ja suhteiden vaikutuksen koko maailmaan. Kustantamon tiedote väittää todistusaineistoa ”raskauttavaksi”.

Luke Harding on maailmanlaajuisesti tunnettu toimittaja ja tietokirjailija. Into Kustannus on suomentanut häneltä neljä kirjaa, muun muassa Mafiavaltion.