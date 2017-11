Lehtikuva/Erich Schlegel

Terrorismista ei puhuta, vaikka kuolleita on jo noin 400.

26-vuotias entinen ilmavoimien sotilas Devin Patrick Kelley hyökkäsi sunnuntaina kirkkoon Sutherland Springsin kaupungissa Texasissa. Hän tulitti jumalanpalvelukseen osallistuneita ihmisiä Ruger AR -kiväärillä. Joukkoampumisessa kuoli 26 ihmistä. Myös Kelley löytyi myöhemmin kuolleena.

Hirveää todeta, että kyseessä oli kuitenkin normipäivä Yhdysvalloissa. The Mass Shooting Tracker -nimisen tietokannan mukaan Yhdysvalloissa on Texasin tapaus mukaan luettuna ollut tänä vuonna 377 joukkoampumista. Se on enemmän kuin yksi joka päivä, sillä sunnuntai oli vuoden 310. päivä.

Lauantaina 4.11. eri puolilla Yhdysvaltoja oli neljä joukkoampumista, joissa haavoittui 16 ja kuoli yksi ihminen. Edellisenä päivänä kahdessa tapauksessa haavoittui kahdeksan ja kuoli yksi.

Edellinen suuri joukkoampuminen tapahtui Las Vegasissa lokakuussa. Siinä kuoli 59 ihmistä. Se oli eniten kuolonuhreja vaatinut joukkoampuminen Yhdysvalloissa vuoden 1949 jälkeen. Stephen Paddockin tulituksessa lisäksi haavoittui 500 ihmistä.

Las Vegasin joukkomurhan jälkeen presidentti Donald Trump kieltäytyi keskustelemasta aserajoituksista.

– Puhumme aseista, kun aikaa on kulunut, hän sanoi.

Texasin joukkomurhaa hän kommentoi Aasian-matkaltaan. Trumpin mukaan kyse ei ole aseista, vaan mielenterveysongelmista.

Viime viikolla uzbekkimies ajoi New Yorkissa autolla väkijoukkoon. Tässä tapauksessa Trumpilla oli heti vastaus valmiina: maahantuloviisumijärjestelmä Green Card on lakkautettava.

Tulossa tappavin vuosi?



Joukkoampumisista pitää kirjaa myös Gun Violence Archive. Sen tietojen perusteella tästä vuodesta voi tulla viime vuosien tuhoisin ilman, että kukaan puhuu terrorismista. Joukkoampumisissa on kuollut tänä vuonna jo noin 400 ihmistä. Viime vuonna kuolleita tuli 432, edellisenä 369.

Yhdysvalloissa joukkoampumiseksi määritellään tapahtuma, jossa kohteena on vähintään neljä ihmistä. Suuri joukkoampuminen on silloin, kun kuolleita tulee vähintään neljä. Tilastot kertovat amerikkalaisten muuttuvan koko ajan vaarallisemmiksi toisilleen, sillä vuosina 2010–2017 suuria joukkoampumisia on tapahtunut keskimäärin 72 päivän välein. Vuosina 2000–2010 niiden väli oli keskimäärin 162 päivää.

Vuonna 2007 tehdyn arvion mukaan amerikkalaisilla on 250 miljoonasta 290 miljoonaan ampuma-asetta, noin 90 asetta sataa ihmistä kohden.

Joukkoampumiset ovatkin Yhdysvalloissa vain jäävuoren huippu. Vuosien 2001 ja 2013 välillä 406 496 amerikkalaista kuoli ampumisen seurauksena. Enemmistö oli itsemurhia, mutta murhia ampuma-aseella tehtiin yli 153 000, onnettomuuksissa kuoli yli 8 300 ihmistä ja poliisi ampui yli 4 700 ihmistä. Lopuissa tapauksissa kuolemaan johtanut tilanne jäi epäselväksi.

Aikakauslehti Mother Jonesin raportin mukaan suurin osa joukkomurhaajista oli saanut aseensa laillisesti. Lehden vuosia 1982–2012 tarkastelevassa raportissa kerrotaan, että enemmistö joukkoampumisista on tehty automaattiaseilla.