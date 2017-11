Lehtikuva/Mikko Stig

Hallituksen malli heikentää palveluita ja nostaa kustannuksia.

Kaakkois-Suomen vasemmistoliiton mielestä sote-uudistuksessa on palattava uudistuksen alkuperäisiin tavoitteisiin. Siksi yksityistämistä tarkoittava valinnanvapausesitys asiakasseteleineen on palautettava uudelleen valmisteluun, sote-uudistuksen valmistelua on jatkettava parlamentaarisesti ja maakunnille on annettava järjestämis- ja pääasiallinen tuotantovastuu sosiaali- ja terveydenhuollosta.

Uudistuksen alkuperäisiä tavoitteita ovat palvelujen parantaminen ja kustannusten hillintä. Viimeksi Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) lyttäsi raportissaan hallituksen tavoitteen hillitä sote-kustannuksia kolmella miljardilla eurolla epärealistisina.

VTV:n mukaan säästötavoite ei nykytiedon valossa ole realistinen. Lisäksi EU-vertailussa Suomen sosiaali- ja terveysmenot eivät ole erityisen korkeita, eikä ikääntymisen aiheuttama kestävyyshaaste poikkeuksellisen suuri.

Sote-palvelujen laatu on arvioitu yleisesti ottaen hyväksi jo lähtötilanteessa ja koska uudistuksella tavoitellaan palvelujen saatavuuden parantamista ja terveyserojen kaventamista, on säästötavoitteen mittaluokka erittäin suuri pitkälläkin aikavälillä.

– Sosiaali- ja terveydenhuollon integraatio, hoitoon pääsyn nopeuttaminen ja kustannusten hillintä ovat jääneet toissijaisiksi asioiksi hallituksen sote- ja maakuntauudistuksen lehmänkaupassa, jossa keskusta ostaa itselleen valtaa maakunnista ja kokoomus myy sotepalvelut vaalirahoittajilleen, toteaa piirin puheenjohtaja Arja Tauria-Huttunen.