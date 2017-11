All Over Press/Jarno Kuusinen

30 000 euron palkinnosta kamppaillaan myös neuvostovakoilulla, ilmastonmuutoksella, Kiinalla ja Suomen sivukylillä.

Kirjallisuuden Finlandia-palkintoehdokkaat julkaistaan tällä viikolla. Ensimmäisenä kolmen hengen raati julkisti kuusi ehdokasta tietokirjallisuuden Finlandia-palkinnon voittajaksi. Palkinnon suuruus on 30 000 euroa ja voittajan valitsee toimittaja Matti Rönkä. Kaikki palkinnot jaetaan keskiviikkona 29.11.

Vuoden 2017 Tieto-Finlandia -ehdokkaat ja perustelut ovat tässä.

Martti Backman: Vakoojat – Vilho Pentikäisen pako ja neuvostovakoilun romahdus 1933 (Gummerus).

”Vakoojat on taitavasti kirjoitettu ja juonenkäänteiltään monet dekkarit peittoava dokumenttiromaani. Tarina tempaa mukaansa ja todistaa, että totuus on usein tarua ihmeellisempää. Vakoojat valottaa mielenkiintoisella tavalla sotia edeltänyttä aikaa ja kansainvälisen vakoiluverkoston toimintaa. 30-luvun Helsinki esittäytyy kirjassa aivan erityisellä tavalla.”

Eeva Eronen: Jättiläisen askeleet – Matka Kiinan talouteen (Gaudeamus).

ILMOITUS

”Kirja vie vaikuttavalle matkalle Kiinan omalaatuiseen talouteen, joka on yhdistelmä yksipuoluejärjestelmän ohjausta ja nälkäistä markkinataloutta. Toimittaja Eeva Erosen teos on kunnianhimoinen ja taidokkaasti jäsennelty, se yhdistää ihmisten tarinan ja makrotalouden asiantuntemuksen miellyttäväksi lukukokonaisuudeksi. Kiinan monimuotoisuus – monet päällekkäiset, ristiriitaisetkin totuudet, avautuvat luku toisensa jälkeen. Asiantuntemus ja analyysi on vahvaa, pienen Suomenkin osuus saa kirjassa osansa.”

Riitta Kylänpää: Pentti Linkola – Ihminen ja legenda (Siltala).

”Riitta Kylänpään kirjoittama Pentti Linkolan elämäkerta ei säästele kohdettaan. Elämäkerran valo ja kieli ovat kirkasta ja tarkkaa. Maailmaa muuttava profeetta, Päijänteen kalastaja ja ihminen kaikkine heikkouksineen elävät yhtenä ja samana. Kirja ei paisuta legendaa, vaan purkaa sen hienosti ja ymmärtävästi. Samalla kuitenkin avautuu Linkolan ajattelun kehitys ja avaruus.”

Jenni Räinä & Vesa Ranta: Reunalla – Tarinoita Suomen tyhjeneviltä sivukyliltä (Like).

”Elävä ja lähelle ihmisiä pääsevä reportaasikirja kuolevaksi tuomitusta maaseudusta. Lukijalle syntyy vaikutelma, että Räinä ja Ranta eivät ole tyytyneet ensimmäiseen tielle tulevaan maataloon, vaan he esittävät värikkään kirjon syrjäisten kylien elämää. Kirja kertoo faktat satavuotiaan Suomen asutuksen jakautumisesta mutta ennen kaikkea se kuvaa elämää, jota eletään hiekkateiden varsilla, siellä, mistä pankit, kaupat, terveyskeskukset, naapurit ja koulut ovat lähteneet jo aikaa sitten. Kirja, jota ei olisi voinut kirjoittaa lähtemättä ulos kirjoittajan kammiosta.”

Alexander Stubb & Karo Hämäläinen: Alex (Otava).

”Positiivisuutta, politiikkaa, urheilua, kansainvälisyyttä (sekä sopivassa suhteessa ärsyttävyyttä). Alex on sujuvasti etenevä ja hyvin kerrottu katsaus lähimenneisyyden kotimaan ja kansainvälisen politiikan tapahtumiin ja kulisseihin. Ennen kaikkea Alex on kuitenkin yhden, suomalaisen politiikan ilmiöksi nousseen ihmisen henkilökohtainen ja inhimillinen tarina huipulle etenemisestä, ja sieltä putoamisesta. Kirja palauttaa uskon poliittisiin elämäkertoihin.”

Työryhmä ja Hanna Nikkanen: Hyvän sään aikana – Mitä Suomi tekee, kun ilmasto muuttaa kaiken (Into).

”Hanna Nikkasen ja työryhmän kirjoittama Hyvän sään aikana on kunnianhimoinen journalistinen tietokirja, joka kertoo ilmastonmuutoksesta ja Suomesta. Kirja ravistelee suomalaista energia- ja ilmastopolitiikkaa. Tähtäimessä ei aina ole tasapuolisuus, vaan keskustelun herättäminen. Journalistinen ote tuo kirjaan tarinoita, ihmisiä, elämää ja tekoja ilmastonmuutoksen keskellä juuri tämän päivän Suomessa.”

”Tietokirja pysäyttää ajan”



Valintalautakunnan puheenjohtaja, viestintäyrittäjä Harri Saukkomaa arvosteli julkistamistilaisuudessa vuoden 2017 tietokirjojen tasoa. Hän sanoi tietokirjan olevan ainutlaatuinen media.

– Se pysäyttää ajan, se on rauhallisen ymmärryksen satama ja turvapaikka keskellä nopeutuvaa ja hälisevää maailmaa. Siksi on tärkeätä, että tietokirja pitää kiinni tästä paikastaan.

Suomessa julkaistaan juuri tällaisia tietokirjoja, mutta vastapainoksi Saukkomaan mukaan monessa kirjassa näkyvät kiire, editoinnin puute ja tarinan kertomisen puute.

– Monen kirjan aihe on loistava, mutta toteutus on jäänyt opinnäytteeksi, joka ei palkitse lukijaansa. Se on harmi, koska tietokirja vaatii aina paljon sitkeää työtä. Nyt näimme aivan liian monta kirjaa, joissa iso työ on mennyt hukkaan. Tiedontuottaja saattaisi tarvita kumppanikseen osaavan kirjoittajan. Toivomme myös, että kustantaja jaksaa tehdä oman työnsä loppuun saakka. Monia kirjoja hyvä toimitustyö olisi auttanut.

Saukkomaan lisäksi valintalautakuntaan kuuluivat viestintäpäällikkö Johanna Kurkikangas ja toimittaja Reetta Räty.