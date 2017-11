Demokraattisen yhteiskunnan keskeisiä tehtäviä on tarjota kaikille sen jäsenille edellytykset osallisuuteen. Yhteiskunnallisen keskustelun ja päätöksenteon tehtävä on selvittää, mitä osallisuus edellyttää ja miten aktiivisesti sitä pitää edistää.

Meillä vallitsee konsensus siitä, että luku- ja laskutaito, perussivistys sekä terveydenhoito on tarjottava kaikille. Ainakin osin siksi, ettei yhteiskuntaan osallistuminen ilman näitä ole mahdollista.

Yhteiskuntaan osallistumisen tosiasiallinen ehto on yksityisen pankin asiakkuus. Ilman suomalaisessa pankissa olevaa pankkitiliä on vaikea vastaanottaa sosiaaliturvaa tai asioida verottajan kanssa. Sähköisen asioinnin yleistyessä viranomaiset ovat delegoineet myös tärkeän viranomaistehtävän, henkilöllisyyden varmistamisen, pankeille.

Toimivan julkisen vaihtoehdon tuominen yksityisen yhtiön maksullisen palvelun rinnalle olisi hieno, demokraattinen teko.

On nurinkurista, että viranomaisen kanssa asioidakseen on välttämätöntä olla yksityisen pankin asiakas. Vaihtoehtoisen ja kattavan järjestelyn rakentaminen niin maksuliikenteelle kuin tunnistautumiselle voisi olla kallista.

Meillä kuitenkin on ilmeinen vaihtoehto: instituutio, jonka kanssa jokainen yhteiskunnan jäsen on jossakin elämänsä vaiheessa yhteydessä ja monet jatkuvasti, jolla on kattava (vaikkakin harveneva) palveluverkosto, ja jolle olisi helposti rakennettavissa tietotekniset valmiudet tuottaa niin rahaliikennepalvelut kuin tunnistautumisjärjestelmä.

Kansaneläkelaitos voisi hoitaa kaikki pankkien maksuliikenteeseen liittyvät toiminnot niiden osalta, joilla ei muuten ole syytä olla kaupallisen pankin asiakkaana. Palkan, eläkkeen, tulonsiirron voisi vastaanottaa Kela-tilille, jolta voisi sitten laskunsa maksaa. Sähköinen tunnistautuminen olisi Kela-tilin verkkokäytön edellytys ja henkilöllisyyden varmistamiselle syntyisi käyttökelpoinen julkinen ratkaisu sivutuotteena.

Meistä valtaosa on jo Kelan tietojärjestelmissä eikä toimintojen laajentaminen maksuliikenteeseen vaatine kovin suuria lisäinvestointeja. Toimivan julkisen vaihtoehdon tuominen yksityisen yhtiön maksullisen palvelun rinnalle olisi myös hieno, demokraattinen teko, jolla osoitettaisiin että käsitystä yhteiskunnallisen osallistumisen edellytyksistä on mahdollista modernisoida.