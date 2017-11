Lehtikuva/Martti Kainulainen

Etenkin nettipalstojen futisfanien piirissä on tapana puhua lutuurista (kirjoitusasu palautuu keskustelupalstaviestin virheeseen) tarkoitettaessa futiskulttuuria, siis kaikkea peliin liittyvää mutta varsinaisen pelin ulkopuolista toimintaa: tifoja, chantteja, kulkueita sun muuta. Rajoja hyväksytyn ja ei-hyväksytyn käyttäytymisen välillä piirretään kyselemällä erilaisten tapahtumien äärellä, onko tämä nyt sitä lutuuria.

Viime viikkoina suomalaista fanikenttää ovat puhuttaneet muutamat stadiontapahtumat, jotka pakottavat miettimään sallitun rajoja. Mitä voidaan positiivisen katsomolutuurin nimissä hyväksyä ja mitä ei?

Futiskannattaminen tapaa olla enemmän tunnetta kuin järkeä.

Tampereella istuttiin viime viikolla käräjiä toissakesäisen Ilves–HIFK-ottelun tiimoilta. Tuossa ottelussahan puhkesi Tammelan olutkatsomossa nujakka, josta napatuissa kuvissa ja videoissa näkyy, miten vierasjoukkueen fanit käyvät käsiksi järjestysmiehiin. Mukana kahakassa oli muun muassa surullisenkuuluisa hyppypotkunatsi Jesse ”Eppu” Torniainen. Syyttäjä vaatii Torniaiselle ja toiselle kahakoijalle peräti ehdotonta vankeusrangaistusta.

Futisväki tuomitsi tapauksen tuoreeltaan, ja myös HIFK organisaationa asetti möykäröijille määräajaksi porttikiellon katsomoon. Monien asiaa tuolloin kommentoineiden silmissä ottelutapahtuman turvallisuutta valvovien järkkäreiden kimppuun käyminen ylitti ehdottomasti kaikki mahdolliset hyväksyttävyyden rajat, eikä sitä voinut puolustella enää esimerkiksi puutteellisilla turvajärjestelyillä (joilla joskus katsomohässäköitä on oikeutettu, joskus jopa perustellusti).

Toivottavasti viimeistään tuomio Tammelan tapahtumista saisi Stadin kingit vihdoin ymmärtämään, ettei tätä räyhäjengiä kannata raahata mukana. On vaikea kuvitella huonompaa peeärrää muuten mahtavalle kannattajajoukolle.

Toinen viime aikoina futisväkeä puhuttanut mutta lutuurimielessä ambivalentimpi sattumus koettiin ottelussa, jossa TPS varmisti nousunsa suoraan Veikkausliigaan. Paitsi että matsin päätyttyä Espoossa koettiin täysin oikeaoppinen pitch invasion mustavalkoraitaisten kannattajien rynnättyä juhlimaan nousua kentälle yhdessä pelaajien kanssa, oli osa porukasta onnistunut päätymään viheriölle jo tasoitusmaalin jälkeen kymmenisen minuuttia ennen varsinaisen otteluajan päättymistä.

voitti faneissa näkemyksiä sekä puolesta että vastaan. On toki totta, että kentälle ryntääminen kesken ottelun on yleensä vahvasti sanktioitua, ja esimerkiksi arvokisoista tuttuja viuhahtajia ei katsota hyvällä. Pahimmillaan ennakoimattomat kentällejuoksut voivat olla vaaraksi pelaajille, ja ylipäätään pelitapahtuman ”koskemattomuutta” pidetään pyhänä. Pelin kulkuun ei pitäisi katsomosta käsin voida puuttua.

Toisaalta futiskannattaminen tapaa olla enemmän tunnetta kuin järkeä. Varmasti ihan jokainen fani tietää, ettei kentälle saa kesken pelin juosta, mutta jos joukkueesi saattoi varmistaa juuri sarjanousun ja kentälle pääsisi aidan yli aika helposti, kuinka monesta tilaisuus ei tekisi varasta? Itse ainakin olisin luultavasti kiimapäissäni painellut saman tien nurmen puolelle ja tajunnut vasta jälkikäteen, mitä tuli tehtyä.

Hyväksyttävän futislutuurin rajat ovat usein katoavalla partavaahdolla kentän pintaan piirrettyjä viivoja. Torniaisen ja kumppanien myllyt merkitsee kielletyiksi viimeistään käräjäoikeuden tuomio, mutta TPS-pelin maalijuhlien kaltaiset tapahtumat ovat ristiriitaisempia: paperilla tuomittavaa, tilannetajun ja kulttuuriymmärryksen puolesta ehkä vähemmän.

Futis ei – onneksi – ole insinööritiedettä, jossa kaikkiin ongelmiin on löydettävissä absoluuttisen oikea ratkaisu. Ja niin on itse asiassa ihan hyvä, jääpähän meille lajiniiloille enemmän ruodittavaakin.

Viikon vakiorivillä on tutusti Valioliigaa ja Championshipiä. Viime viikon haastava rivi ei Kusarin Vakion SM-joukkuetta hätkähdyttänyt, vaan kimppamme nousi 800 joukkueen rankingissa jo sijalle 34.

Kohteen 5 vierasjoukkue Liverpool nappasi viime viikolla pakkovoiton Huddersfieldistä, ja poolistien huutelut valmentaja Jürgen Kloppin erottamiseksi vaimenivat ainakin hetkeksi. Tällä kertaa vastus West Hamin kotipesässä on pykälää kovempi. ”Hammers” on pelannut viime aikoina perin ailahtelevasti, ja maireata voittoa Tottenhamista seurasi viime viikolla nihkeä tasuri sarjajumbo Crystal Palacesta. Pool on niukka suosikki, mutta kotijoukkueellakin on saumansa. Merkkejä ei tässä kannata säästellä, itse varmistan vierasvoiton rastilla.

Vakioveikkauksen peliaika päättyy lauantaina 4.11. kello 16.58. Kansan Uutiset suosittaa 64 merkin järjestelmää: 1, 1(X), 1(X), 1, 2(X), 1, 1, 2, 1(X), 1, 1(X), 1, 1(2).