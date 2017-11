Lehtikuva/Mikko Stig

”Teknologiateollisuus valinnut konfliktien tien, emme me.”

Sähköliitto aloitti keskiviikkoaamuna viikon kestävän työtaistelun. Seuraava on alkamassa ensi viikon perjantaina 10. marraskuuta, ja se kestäisi yli kaksi viikkoa. Lisäksi voimassa on ylityökielto.

Lakko ja lakonuhat ovat liiton vastatoimi sille, ettei Teknologiateollisuus neuvottele Sähköliiton kanssa uudesta työehtosopimuksesta. Teknologiateollisuus ja Teollisuusliitto ilmoittivat maanantaina päässeensä sopimukseen alan työehtosopimuksesta ja sisällyttäneensä siihen myös sähköalan työt.

Torstaina Sähköliitto syytti työnantajapuolta rauhattomuuden ja epävakauden luomisesta työpaikoille.

”Oleellinen asia on myös se, että Sähköliiton jäsenet teollisuudessa eivät ole jatkossakaan työrauhan piirissä. Tämä tarkoittaa sitä, että työtaistelutoimet ovat mahdollisia ja laillisia myös tulevaisuudessa. Teknologiateollisuus on siis valinnut konfliktien tien, ei Sähköliitto”, liitto totesi kannanotossaan, joka on vastaus Teknologiateollisuuden varatoimitusjohtajan Eeva-Liisa Inkeroisen keskiviikkoiseen blogikirjoitukseen.

Työehdot turvataan vai turvataanko sittenkään?



Inkeroinen syytti Sähköliiton valinneen konfliktien tien. Hänen mukaansa liitto ei edes halunnut kuulla Teknologiateollisuuden ja Teollisuusliiton perusteltuja syistä, jotka johtivat sähkötyön siirtoon alan pääsopimukseen.

”Se ei ollut kiinnostunut siitä, että työehdoissa ei tapahdu mitään muutoksia vaan kaikki työehdot turvataan.”

Sähköliitto ei tähän usko, vaan sen mukaan työehdot heikkenevät vääjäämättä.

”Muutoksen myötä sähköalan työntekijöiden työehtosopimuksen tulkintakysymykset ratkotaan jatkossa Teollisuusliiton toimesta. Teollisuusliitossa ei tunneta sähköalan työntekijöiden tulkintakäytäntöjä eikä sopimusmääräysten neuvotteluhistoriaa. Nämä seikat tulevat heijastumaan käytännön tasolla sähköasentajien palkkojen heikentymisenä”, liitto tiedotti torstaina.

Liittojen välinen riita



Sähköliiton mukaan sen ja Teollisuusliiton johtojen tapaamisessa elokuussa sovittiin yhteistyöstä ja toistensa sopimusten kunnioittamisesta. Teollisuusliiton toiminta tuli Sähköliitolle yllätyksenä:

”Teknologiateollisuus ja Teollisuusliitto ovat yhteistyössä hyökänneet Sähköliiton neuvotteleman sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimuksen yleissitovuutta vastaan useaan otteeseen kuluvan vuoden aikana. Taustalla vaikuttaa olevan kyseisten järjestöjen halu laajentaa sopimuksensa soveltamisalaa sähköalan töihin laajemminkin. Toteutuessaan nämä toimet tarkoittavat tuhansien sähköasentajien palkkojen todella merkittävää alentumista ja muidenkin työehtojen heikentymistä”, liitto väittää.

Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto on sanonut, että uudistus on luontevaa tehdä nyt, kun uusi Teollisuusliitto kokoaa muutenkin laajasti yhteen erilaisia teollisuuden ammatteja ja työntekijöitä. Hänen mukaansa ei ole järkevää, että samalla alalla on kaksi identtistä työehtosopimusta.

STT:lle Aalto totesi viime viikolla Sähköliiton pyrkineen laventamaan sopimuksiaan ja rekrytoimaan teollisuusliittolaisia jäsenikseen.

Sähköliitto totesi torstaina, että jos asiasta olisi neuvoteltu normaalien työmarkkinakäytäntöjen mukaisesti, Sähköliitolla ja Teknologiateollisuudella voisi olla uusi työehtosopimus jo sovittuna, eikä mitään työtaistelutoimenpiteitä olisi tarvittu.

Parhaillaan käynnissä olevaan työtaisteluun osallistuu noin tuhat Sähöliiton jäsentä 16 yrityksessä. Työtaistelusta tarkemmat tiedot löytyvät liiton verkkosivuilta.