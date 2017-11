Lehtikuva/Fred Dufour

Joka neljäs rohingyalapsi Bangladeshissa on aliravittu, mikä lisää heidän riskiään menehtyä.

Lähes neljäsosa Bangladeshiin viimeisten kahden kuukauden aikana paenneista alle viisivuotiaista rohingyalapsista kärsii akuutista aliravitsemuksesta, todetaan Pelastakaa Lasten ja neljän muun avustusjärjestön tekemässä arvioinnissa.

Selvitys osoittaa, että noin joka kolmas näistä lapsista on vakavasti aliravittu. Tämä altistaa heidät muun muassa infektioille ja ripulitaudeille. Vakavasta aliravitsemuksesta kärsivien lasten todennäköisyys menehtyä on yhdeksänkertainen verrattuna lapsiin, jotka eivät ole aliravittuja.

– Tilanne on jopa pelättyä huonompi, sanoo Nicki Connell, Pelastakaa Lasten ravitsemuksen neuvonantaja Cox’s Bazarissa.

Aliravitsemus altistaa lapset muun muassa infektioille ja ripulitaudeille.

– Suuri määrä rohingyalapsia on aliravittuja jo saavuttuaan Bangladeshiin. Sitten heidät saatetaan tilanteeseen, jossa he joutuvat turvautumaan ruoka-apuun selviytyäkseen. Hygienia on puutteellista, puhdasta juomavettä on vaikea saada ja monet sairastuvat, sanoo Connell järjestön tiedotteessa.

– Lapsia saapuu terveysklinikoillemme joka päivä, ja välttääkseen kuoleman he tarvitsevat epätoivoisesti ravintoa. Ongelmaa ei voi liioitella.

– Näin laajalle levinnyt aliravitsemus lasten parissa on harvinaista jopa tämänkaltaisessa kriisitilanteessa. On sitäkin harvinaisempaa nähdä sen vaikuttavan myös aikuisiin. Muutama päivä sitten kaksi miestä saapui yhdelle klinikoistamme. Toinen heistä painoi 32 ja toinen 34 kiloa, kertoo Connell.

Katastrofi uhkaa

Alustavaa tilannearviointia varten kerättiin viimeisten kahden viikon aikana terveyteen sekä naisten ja pienten lasten ravitsemukseen liittyvää tietoa 450 kotitaloudelta. Selvitys toteutettiin alueella, jossa elää sekä äskettäin Bangladeshiin paenneita että alueella pidemmän aikaa olleita.

– Merkittävän aliravitsemuskriisin uhka on hyvin todellinen. Tässä tilanteessa on tärkeää, että humanitaarisen avun toimijat laajentavat elämää pelastavaa ravitsemukseen liittyvää toimintaa. Näin voidaan välttää todellisen katastrofitilanteen syntyminen, jossa suuri määrä lapsia saattaa menehtyä, toteaa Sanna Juntunen, Pelastakaa Lasten humanitaarisen avun asiantuntija.

Pelastakaa Lapset laajentaa entisestään terveyteen ja ravitsemukseen liittyvää toimintaa. Erityisesti keskitytään aliravitsemuksen hoitoon ja ennaltaehkäisyyn. Avustusjärjestö ylläpitää jo kahta perusterveydenhuollon klinikkaa leirien laitamilla, jossa vaikeimmin tavoitettavissa olevat perheet elävät.

Aiemmin tällä viikolla Pelastakaa Lapset käynnisti myös aliravituille lapsille tarkoitetun hoitokeskuksen Kutupalongin leirin yhteydessä. Hoitokeskuksia perustetaan lisää seuraavien viikkojen aikana.

Ravitsemushoitoa

Vakavasta akuutista aliravitsemuksesta kärsiville lapsille annetaan ravitsemushoitoa, joka auttaa heitä toipumaan ja saamaan painon nousemaan. Tällä hetkellä lapsille ei ole tarpeeksi hoitoa tarjolla. Cox’s Bazarin alueen leirien hygienian taso on huono eikä terveellistä ruokaa ole tarpeeksi saatavilla. Monet rohingya-perheet joutuvat tulemaan toimeen vain yhdellä aterialla päivässä.

Enemmän kuin 600 000 rohingyaa on paennut Bangladeshin Cox’s Bazarin alueelle laajamittaisten väkivaltaisuuksien puhjettua Myanmarin Rakhinen osavaltiossa elokuun 25. päivän jälkeen. Kokonaisia kyliä on poltettu, pakenevia siviilejä ammuttu ja naisia raiskattu.