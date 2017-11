– Jazzin käsite on jonkin verran laajentunut. Se ei meilläkään ole enää pelkästään sitä modernia jazzia ja New Yorkia, festivaalin taiteellinen johtaja Juhamatti Kauppinen sanoo.

Euroopan parhaaksi jazzfestivaaliksi ohjelmistonsa puolesta valittu Tampere Jazz Happening tarjoaa taas torstaista alkaen neljänä päivänä parastaan.

Festivaalin taiteellinen johtaja Juhamatti Kauppinen sanoo, että EJN:n (European Jazz Network) parhaan festivaalin tunnustuspalkinto antaa varmuutta jatkaa samalla jo vuosia sitten hyväksi havaitulla linjalla. Huomionarvoista on, että palkinto tuli ensimmäistä kertaa pohjoismaihin.

Kun Kauppiselta kysyy, mitä on se jazz, jota Tampereella esitetään, hän sanoo ohjelmistopolitiikassaan venyttäneensä jazzin määritelmää. Joidenkin isojen jazzfestivaalien tapaan hän ei kuitenkaan ole lähtenyt kalastelemaan yleisöä rock-tähdillä.

Pääosa esiintyjistä modernin jazzin vasemman alalaidan marginaalista.

– Sanotaan, että pääosa esiintyjistä valitaan modernin jazzin vasemman alalaidan marginaalista.

Kauppinen kuitenkin tähdentää, ettei vähän leikkisässä määritelmässä ole kysymys poliittisesta vasemmistosta. Tampereen ohjelmistossa on näkynyt jo vuosia uuden eurooppalaisen rytmimusiikin painotus.

– Jazzin käsite on jonkin verran laajentunut. Se ei meilläkään ole enää pelkästään sitä modernia jazzia ja New Yorkia. New York on jopa jäänyt vähän niin kuin mausteeksi, tällä erää.

Jazzia maailmanmusiikin maustein

Jazz Happeningin yksi tavaramerkki on ollut, että se tuo festivaalilleen uusia, ainakin täällä Suomessa vähemmän tunnettuja mutta nousussa olevia esiintyjiä. Tällä kertaa niitä löytyy esimerkiksi etnomaustein värittyneiden yhtyeiden joukosta.

– Alusta asti Tampereella on ollut myös maailmanmusiikkiin kallellaan olevaa jazzia. Siltä puolelta voisi nyt mainita tunisialaisen Dhafer Youssefin nelihenkisen bändin. Hän on maailmalla jo aika iso nimi.

Samasta maailmanmusiikkiväritteisestä leiristä Kauppinen mainitsee yhden oman suosikkinsa, brittiläisen saksofonisti Shabaka Hutchingsin. Hän tulee paikan päälle kahden aivan eri yhtyeen kanssa.Toinen on kuusihenkinen Shabaka & The Ancestors, toinen kolmihenkinen The Comet Is Coming. Hutchingsin musiikissa kuuluu Afrikka-innostuksen lisäksi karibialaisvaikutteet. Ne juontuvat siitä, että hän eli lapsuutensa Barbadoksella.

Modernin jazzin huippuja

Modernin jazzin maailmannimistä Kauppinen mainitsee yhdysvaltalaisen saksofonisti Steve Colemanin yhtyeen Five Elements, nigerialaissyntyisen rumpali Tony Allenin projektin Tribute To Art Blakey ja brittifreen pioneerin, saksofonisti Evan Parkerin uuden kokoonpanon The Fifth Man.

Kymmenessä konserttikokonaisuudessa kuullaan kaikkiaan 25 yhtyettä. Niiden joukossa on puolen kymmentä kotimaista huippubändiä. Maailman maineella mitaten suomalaisista arvovaltaisin on saksofonisti Eero Koivistoisen kvartetti.

Kotimaisista riemukkaaksi ylläriksi noussee vauhdikas yhdeksänmiehinen Njet Njet 9. Se on pianisti-säveltäjä Ville Kyttälän johtama big band, jonka äänekkään ytimen muodostaa viisihenkinen torvisektio.

Ohjelmiston aloittaa torstaina Spotlight On Estonia -kokonaisuus, joka esittelee kolme kovaa virolaista yhtyettä: pianisti Kirke Karjan kvartetin, pianisti-laulaja Kadri Voorandin ja basisti Mihkel Mälgandin duon sekä virolais-liettualaisen yhtyeen Heavy Beautyn.

Kaupunki jättänyt vähälle huomiolle

EJN:n palkinnosta tyytyväinen ohjelmistosta vastaava Kauppinen sanoo, että Tampereen kaupunki on jättänyt tittelisaavutuksen vähälle huomiolle.

– En minä kyllä ole saanut mitään viestiä keneltäkään. Ei ole tullut kiitoksia eikä onnitteluja. Että aika vaatimattomasti on asiaan suhtauduttu.

Kauppinen toivoo, että arvostus näkyisi kasvuna budjetissa. Rahan vähyyden hän sanoo olevan pahin este festivaalin laadun kehittämisessä vielä nykyistä paremmaksi.

Tampere Jazz Happening on yksi Tampereen kaupungin Musiikkijuhlat-organisaation festivaaleista. Kaksi muuta ovat vuorovuosina järjestettävät kuoromusiikkiin keskittyvä Tampereen Sävel ja uutta taidemusiikkia tarjoava Tampere Biennale.

Kaupungin tuki 60 prosenttia

Rahasta puhuminen on vaikeaa. Festivaalikohtaista toteutunutta budjetin loppusummaa ei tiedetä etukäteen. Kaupungin budjettisuunnitelmiin vuosille 2016–19 on kirjattu Musiikkijuhlien kokonaistueksi 436 000 euron vuotuinen potti.

Musiikkijuhlien toiminnanjohtaja Minnakaisa Kuivalainen sanoo, että Jazz Happeningille jyvitettävä kaupungin tuki kattaa noin 60 prosenttia jazzbudjetista. Lähes täysiä katsomoja vetävän tapahtuman pääsylipputulot kattavat 20 prosenttia budjetista. Muista tukirahoista suurin osa, noin 10 prosenttia, tulee Veikkauksen tuotoista.

Aiemmin veikkaustuottoja festivaaleille jakoi opetus- ja kulttuuriministeriö. Tänä vuonna vain muutama suuri festivaali jää ministeriön tuettavaksi. Esimerkiksi Tampereen Musiikkijuhlien festivaaleille jaettavat veikkaustuotot siirtyvät Taiteen edistämiskeskuksen Taike alaisuuteen.

Kuivalainen uskoo, että Taike jatkaa ministeriön linjoilla.

– Mutta jää nähtäväksi, vaikuttaako muutos mitenkään. Se vähän jännittää.