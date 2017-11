Yle Kuvapalvelu

TV

Docventures-sarjan päätösfilmissä Kansakunnan olohuone (2009) on selkeät tilalliset ratkaisut. Vaihtuvissa asunnoissa kalustoon kuuluvat nojatuolit, sohvat ja jokunen sänky, ja ei kun menoksi.

Jukka Kärkkäisen ohjaama ja hänen sekä työryhmän käsikirjoittama dokumentti tutustuttaa joukkoon eri puolilla Suomea asuviin, ei ihan tavanomaisiin taviksiin.

Tekijöiden asenteesta huokuu karhean hellä empaattisuus.

Sosiaalinen rajaus on sen verran suppea, ettei kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä ”suomalaisuuden syvimmästä olemuksesta” kannata tehdä. Jos mitä, niin sen dokkari havainnollistaa, että me suomalaiset olemme varsin persoonallista sakkia.

Johdanto on hirtehisen hauska. Nuori mies Tero makoilee vuoteellaan ja pohtii elämän syntyjä syviä, kirosanat sinkoilevat, väliin mahtuu muunnelma kuuluisasta Shakespeare-sloganista ”ollako vai eikö olla”.

Tuttu kaveri tulee vierailulle ja pistää kuulemallaan uutisella talon isäntään pientä vipinää: sinusta on siis tulossa isä. Syntymän, kuoleman, muuttojen, elämän ylä- ja alamäkien teemat kulkevat punaisena lankana, kun tutustutaan lähemmin dokumentin muihin henkilöihin.

ILMOITUS

Dokumentti on koruttomuudessaan elävästi ja jäntevästi toteutettu. Kohtaukset eri henkilöiden olohuoneissa on leikattu hyvällä rytmitajulla yhteen, kenenkään luona ei viivytä kerralla liian kauan.

Puheet liikkuvat arkisissa asioissa, tapahtumissa riittää monenlaista ammennettavaa. Välillä vaikutelma on hieman kiusaannuttava: tuntuu, että leffa on kuin tirkistelyluukku, jossa on liikaa näytteillepanon tai jopa sosiaalipornon aineksia.

Kansakunnan olohuone ei ehkä ole hyvän mielen helmi, mutta karhean hellä empaattisuus tekijöiden asenteesta kyllä huokuu, samoin esiintyvien henkilöiden hämmästyttävä luontevuus. Käsitys elämästä tasapainoiluna tragedian ja komedian näyttämöllä todentuu mieleenpainuvasti.

Kansakunnan olohuone palkittiin vuoden 2009 parhaan kotimaisen dokumentin Jussilla.

Docventures: Kansakunnan olohuone

Katsottavissa heti Yle Areenassa kolmen kuukauden ajan. Teema Fem pe 3.11. klo 22.55.