ALL Over Press

Malesian suurimpiin kuuluva palmuöljytuottaja IOI Group tekee työolojensa vastuullisuudessa täyskäännöksen.

Malesialaisen IOI Groupin tiistaina julkaisemat uudet ihmisoikeuslinjaukset nostavat standardeja koko palmuöljyteollisuudessa, iloitsee kansalaisjärjestö Finnwatch. Pakkotyö ja ihmiskauppa ovat tähän asti olleet alalla arkipäivää.

Malesialainen palmuöljyjätti IOI Group julkisti tiistaina kolme uutta linjausta. Yritys lopettaa rekrytointimaksujen perimisen työntekijöiltään, kunnioittaa ammatillista järjestäytymisvapautta ja pyrkii tulevaisuudessa tarjoamaan työntekijöilleen elämiseen riittävän palkan.

– Siirtotyöntekijät altistuvat usein huonoille työoloille Malesian palmuöljyteollisuudessa, ja heille kertyy usein jo rekrytoinnin yhteydessä valtavat velat. IOI Groupin rekrytointimaksut kieltävä linjaus on tärkeä askel työntekijöiden velkakierteen ja siitä johtuvan pakkotyön estämiseksi, sanoo malesialaisen ihmisoikeusjärjestö Tenaganitan toiminnanjohtaja Glorene Das Finnwatchin tiedotteessa.

IOI Group sitoutuu päästämään ammattiliitot tiloilleen.

– IOI Groupin uudet ihmisoikeuslinjaukset asettavat alalle uudet standardit, joita kaikkien muiden malesialaisten palmuöljy-yhtiöiden tulisi seurata, Das jatkaa.

IOI Group on entinen Nesteen alihankkija. Finnwatch vuosien ajan arvostellut sen työoloja.

ILMOITUS

Paljon siirtotyöläisiä

Malesian palmuöljyteollisuus on surullisen kuuluisa pakkotyöstä.

Valtaosa alan työvoimasta koostuu siirtotyöntekijöistä, jotka joutuvat yleensä luovuttamaan passinsa työnantajalle työsuhteen alussa, mikä rajoittaa heidän liikkumisvapauttaan ja mahdollisuuksiaan poistua viljelmältä.

Varmistaakseen työpaikkansa työntekijät joutuvat usein maksamaan suuria rekrytointimaksuja ulkopuolisille työvoimavälittäjille.

Maksaakseen velkansa he joutuvat työskentelemään pakkotyön kaltaisissa oloissa.

Uudessa palkkapolitiikassaan IOI sitoutuu maksamaan työntekijöille kiinteän kuukausittaisen minimipalkan, jonka päälle maksetaan tuottavuuteen perustuvia kannustimia.

Lisäksi yritys lupaa laskea elämiseen riittävän palkan uskottavalla menetelmällä, tarkoituksenaan kuroa umpeen kuilu nykyisten palkkojen ja elämiseen riittävän palkan välillä.

Rekrytointipolitiikassaan IOI sitoutuu siihen, että siirtotyöntekijöiltä ei veloiteta rekrytointimaksuja ja vastoin ohjeistusta veloitetut maksut korvataan työntekijöille.

Linjausten käytännön toteutumista valvotaan Malesiaan saapuneiden siirtotyöntekijöiden järjestelmällisillä haastatteluilla. Lisäksi IOI sitoutuu järjestäytymisvapautta koskevassa linjauksessaan päästämään ammattiliitot tiloilleen.

Toteutumista seurattava

– IOI Groupin sitoumukset ovat tärkeä ensimmäinen askel, mutta niiden käytännön toteutusta tulee seurata. IOI:n on myös pyrittävä korjaamaan ja korvaamaan aiemmat rikkeensä. Pakkotyövoiman ja ihmiskaupan kitkemiseen sitoutuneiden IOI:n asiakkaiden on seurattava IOI:n kehitystä ja vaadittava linjausten täysimääräistä täytäntöönpanoa, sanoo Finnwatchin toiminnanjohtaja Sonja Vartiala.

IOI Groupin menneisyydestä löytyy useita vastuullisuusongelmia, ja se on yksi harvoista yrityksistä, jonka vastuullisuussertifikaatin johtava palmuöljysertifiointi RSPO on jäädyttänyt. Yhtiöön on kohdistunut kampanjointia sen huonojen työolojen, negatiivisten ympäristövaikutusten sekä Malesian Long Teran Kanan -yhteisöjen kanssa pitkään jatkuneen maakiistan vuoksi.

Ihmisoikeuslinjausten käytännön täytäntöönpanon lisäksi IOI Groupin on ratkaistava pitkään jatkuneet epäkohdat etenkin Long Teran Kanan -yhteisöjen kanssa ennen kuin sitä voidaan pitää palmuöljyn vastuullisena toimittajana tai investointikohteena, toteaa Robin Averbeck yhdysvaltalaisesta Rainforest Action Networkista.

Finnwatchin, Rainforest Action Networking ja Tenaganitan yhteinen tiedote.

IOI Groupin kolme uutta ihmisoikeuslinjausta.