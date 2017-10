Lehtikuva/Louisa Gouliamaki

Ilmastonmuutoksella on paljon suoria ja epäsuoria vaikutuksia niin fyysiseen kuin psyykkiseenkin terveyteen.

Jopa yli miljardi ihmistä uhkaa joutua pakolaisiksi ilmaston lämpenemisen vuoksi, todetaan arvostetun lääketieteellisen julkaisun The Lancetin maanantaina julkaisemassa raportissa.

Raportti The Lancet Countdown: Tracking Progress on Health and Climate Change on tulosta kaksi vuotta tehdystä poikkitieteellisestä tutkimuksesta, johon on osallistunut 24 kansainvälistä instituutiota.

Raportissa esitetty arvio lähivuosikymmenien ilmastopakolaisten määrästä on huomattavasti suurempi kuin aiemmat arviot.

Ilmastonmuutoksen aiheuttamat muutokset sateissa ja lämpötiloissa aiheuttavat vahinkoa maataloudelle.

Raportin mukaan ilmaston lämpeneminen aiheuttaa vakavia suoria vaikutuksia sekä fyysiselle että psyykkiselle terveydelle. Lisäksi se vaikuttaa epäsuorasti terveys- ja sosiaalipalveluihin.

Hyönteisten levittämät tartuntataudit lisääntyvät. Helleaallot rasittavat ikääntyneitä ja huonokuntoisia. Äärimmäisiin säätiloihin liittyvät katastrofit ovat jo lisääntyneet 46 prosenttia vuosien 2000 ja 2016 välillä.

Fossiilisten polttoaineiden aiheuttamat ilmansaasteet ylittävät Maailman terveysjärjestön WHO:n määrittelemän vaarallisen tason yli 70 prosentissa maailman kaupungeista.

Raportin mukaan ihminen voi sopeutua osaan ilmastonmuutoksen vähemmän dramaattisista seurauksista. Mutta sopeutumiskyvyllä on rajansa, ja siksi raportti peräänkuuluttaa valtioilta nopeita toimia sekä ilmastonmuutoksen lieventämiseksi että sopeutumisen helpottamiseksi.

Useiden arvioiden mukaan ilmastonmuutos on jo osatekijänä joissakin konflikteissa. Esimerkiksi Syyrian sisällissodan yhtenä taustatekijänä on pidetty viime vuosikymmenen kuivuuden aiheuttamaa nopeaa muuttoliikettä kaupunkeihin.