Lehtikuva/Martti Kainulainen

Palkkaerojen kaventamiselle löytyy myös vastustajia erityisesti nuorten miesten piiristä.

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy viettää Naisten palkkapäivää jakamalla Naisen euro –heijastimia. Ammattiosastojen väkeä ja Tehyn toimiston työntekijöitä on jalkautunut tätä varten sosiaali- ja terveysalan työpaikoille erityisesti pääkaupunkiseudulla.

Naisten palkkapäivää vietetään syksyisin sinä päivänä, kun naisten palkat vuosipalkaksi muutettuna on maksettu. Naisten palkat olivat Suomessa keskimäärin 83,3 prosenttia miesten palkoista vuoden 2016 tilastojen mukaan. Lokakuun viimeisestä päivästä alkaen naiset työskentelevät loppuvuoden ”palkatta” verrattuna miesten palkkoihin.

– On häpeällistä, että naisten palkka on edelleen 17 prosenttia pienempi kuin miesten. Keskiansioissa ero tarkoittaa noin 600 euroa kuukaudessa. Ero on kaventunut huolestuttavan vähän 2000-luvulla, sanoo Tehyn puheenjohtaja Rauno Vesivalo.

Vesivalon mielestä naisvaltaisten alojen asemaa ja palkkatasa-arvoa on edistettävä suomalaisessa yhteiskunnassa määrätietoisemmin. Julkisen sektorin naisvaltaisten alojen palkkausta on parannettava ja tämä edellyttää myös valtiovallalta konkreettisia tekoja.

”Lomarahaleikkaus kompensoitava”



Suomen hallitus valmistelee parhaillaan perhevapaauudistusta. Perhevapaauudistuksella pyritään perhevapaiden tasa-arvoisempaan jakautumiseen naisten ja miesten kesken. Tehyläisten mielestä naisten matalampi palkkataso on yksi merkittävä syy sille, että perhevapaat jakautuvat epätasaisesti.

– Tasa-arvoinen palkkaus antaisi perheille tosiasiallisen mahdollisuuden myös tasa-arvoisempaan vastuun jakoon perheen arjesta ja lastenhoidosta. Naisten matalampi palkkataso ohjaa tällä hetkellä etupäässä naisia käyttämään perhevapaita, koska perheen toimeentulo halutaan ymmärrettävästi turvata myös perhevapaiden aikana, Vesivalo sanoo.

Myös kiky-ratkaisun julkiseen sektoriin kohdistetut lomarahaleikkaukset heikensivät osaltaan palkkatasa-arvoa.

– Nyt taloustilanne on kääntynyt nousuun eikä lomarahaleikkauksille ole enää perusteita. Tehy on vaatinut lomarahaleikkausten kompensoimista tulevalla neuvottelukierroksella.

Joka viides mies vastustaa



STTK:n teettämän kansalaiskyselyn mukaan 76 prosenttia suomalaisista on sukupuolten välisen palkkaeron kaventamisen kannalla. 16 prosenttia oli eri mieltä ja kahdeksan prosenttia ei ilmoittanut kantaansa.

Tarkemmin kyselyä katsoessa näkee, että naisvastaajista viisi prosenttia vastusti palkkaerojen kaventamista, miehistä enemmän kuin joka viides, 22 prosenttia. Kielteisimmin suhtautuivat alle 35-vuotiaat miehet, joista 35 prosenttia vastasi ”ei” kysymykseen ”tulisiko sukupuolten välistä palkkaeroa mielestäsi kaventaa Suomessa?”

Kyselyn toteutti Aula Research ja siihen vastasi 1 127 työikäistä henkilöä.

STTK:n yhtenä keskeisenä tavoitteena on palkkatasa-arvon edistäminen työelämässä.

– Tarvitsemme useita samanaikaisesti vaikuttavia keinoja, joilla palkkatasa-arvoa voidaan edistää. Palkkaeroja ei voi hyväksyä, sillä niillä on vaikutus naisten heikomman ansiokehityksen ohella myöhemmin esimerkiksi heikompaan eläkekertymään, STTK:n johtaja Katarina Murto korostaa.

Avoimuus auttaisi



STTK pitää palkkojen nykyistä laajempaa avoimuutta tärkeänä keinona palkkatasa-arvon edistämisessä.

– STTK on jo aiemmin esittänyt palkkojen laajempaa avoimuutta siten, että työpaikkatasolla henkilöstön edustaja saisi edustamiensa työntekijöiden palkat eri osineen tietoonsa, jos työntekijä tämän hyväksyy. Tämä edistäisi paikallista sopimista ja palkkakartoituksen laatimista. Avoimempi tieto palkoista mahdollistaisi perusteettomien palkkaerojen korjaamisen työpaikkatasolla, Murto toteaa.

Lisäksi STTK painottaa perhevapaauudistuksen tärkeyttä mahdollisuutena parantaa naisten työmarkkina-asemaa ja urakehitystä sekä sen myötä palkka- ja muun työelämän tasa-arvon edistämistä.

STTK toivoo, että kolmikantainen samapalkkaohjelma saa jatkoa myös seuraavalla hallituskaudella. Sen valmistelu tulisikin aloittaa pikaisesti.

STTK aloitti Naisten palkkapäivän vieton vuonna 2011 tavoitteenaan havainnollistaa naisten ja miesten välistä palkkaeroa. Naisten palkkapäivää on vietetty siitä asti vuosittain.