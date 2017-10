Jussi Joentausta

Naisten oikeuksien tiellä on edelleenkin isoja esteitä sekä rauhan että sodan aikana.

Kansanedustaja Hanna Sarkkinen (vas.) muistuttaa, että Suomessa sukupuolten tasa-arvotilanne on globaalisti verrattuna hyvä, mutta edelleenkin on paljon tekemistä. Tällä viikolla vietetään naisten palkkapäivää eli muistutetaan sukupuolten palkkaerosta.

– Naisten palkanmaksu tälle vuodelle päättyy tiistaina, huomauttaa Sarkkinen.

Vasemmistonaisten feminaarissa viime viikonvaihteessa puhunut Sarkkinen listaa tekemättömistä sukupuolten tasa-arvoa edistävistä hankkeista perhevapaauudistuksen.

Poikia ei pidä unohtaa: poikien koulumenestys heikkenee huolestuttavasti ja terveysongelmat kasaantuvat miehille.

– Se on tärkeä asia naisten työmarkkina-aseman ja miesten isyyden vahvistamiseksi.

Sarkkinen nostaa tasa-arvon edistämisen kohteeksi myös vähemmistöjen oikeudet:

– Translaki on vielä uudistamatta ja intersukupuolisia lapsia leikellään edellään, ja sateenkaarinuorten hyvinvointi on heikompaa.

Sodassa naisen ruumis on taistelukenttä



Sarkkinen huomauttaa, että raiskaaminen on vakiintunut sodankäynnin muoto ja ilmentää naisten epätasa-arvoa.

– Kun yhteisön naisia raiskataan ei hyökätä vain yksilön kimppuun, vaan häpäistään koko yhteisö, sillä naisten ruumiin katsotaan olevan perheen ja koko yhteisön omaisuutta. Vihollisosapuolen demonisoiminen oikeuttaa vastapuolen raiskaamisen.

Naisia ei kuitenkaan saa nähdä vain sodan uhreina. Naiset ovat myös sotilaita.

– Naiset ovat kuitenkin liian usein poissa sotaan liittyvässä päätöksenteosta, rauhanprosesseista ja rauhanturvaamisesta. Näin on, vaikka rauhanprosessit joihin naiset osallistuvat ovat tuloksellisempia kuin prosessit joista naiset jätetään ulkopuolelle, Sarkkinen huomauttaa.

Hän muistuttaa YK:n päätöslauselmasta 1325, naiset ja rauha.

–Suomen on otettava päätöslauselma huomioon kaikessa kansainvälisessä politiikassaan. Naisten on oltava mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa rauhanturvaoperaatioita, naisten on oltava mukana suomen fasilitoimissa rauhanneuvotteluissa ja prosesseissa. Naiset on otettava huomioon ja mukaan kun suunnitellaan humanitaarista apua sekä kehitysyhteistyötä.

Hallitus toimii häpeällisesti



Sarkkinen arvioi tasa-arvon globaalin etenemisen olevan vastatuulessa. Eri puolilla maailmaa valtaan on noussut populisteja ja fundamentalisteja, jotka keräävät irtopisteitä naisten oikeuksien polkemisella.

– On kuitenkin syytä muistaa suuri kuva siitä, että globaalisti naisten asema on viime vuosikymmeninä parantunut. Yhä useampi tyttö pääsee kouluun, äitiyskuolleisuus on vähentynyt ja parlamenteissa on yhä enemmän naisia.

Hän näkee sodat ja konfliktit kestävän kehityksen ja naisten oikeuksien toteutumisen kannalta merkittäväksi esteeksi.

– Rauhanpolitiikka on myös tasa-arvopolitiikkaa. Toisaalta yhteiskunnat, joissa naiset ovat mukana, ovat vakaampia, vauraampia ja hyvinvoivempia. Eli sukupuolten tasa-arvo myös luo rauhaa ja vakautta, tasa-arvopolitiikka on myös rauhanpolitiikkaa.

– On häpeällistä, että satavuotias Suomi porvarihallituksen johdolla puolittaa rauhanjärjestöjen avustukset, leikkaa kehitysyhteistyöstä ja samalla kiihdyttää asevientiä konfliktialueille ja kieltäytyy allekirjoittamasta ydinaseettomaan maailmaan tähtäävää sopimusta, sanoo Sarkkinen.