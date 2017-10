IPS/Julia Sclafani

Karkotetut siirtolaiset kokevat auttaneensa kahta maata turhaan.

Luvatta Yhdysvalloissa työskennelleet meksikolaiset joutuvat nyt palaamaan kotimaahansa tyhjän päälle. Kahta maata hyödyttäneestä uurastuksesta ei jää mitään käteen.

Yhdysvallat sai halpaa työvoimaa sekä verotuloja, ja moni siirtolainen elätti lisäksi rahalähetyksillään omaisiaan Meksikossa. Nyt kumpikaan valtio ei pidä huolta karkotetuista.

– Yhdysvaltain järjestelmä on epäjohdonmukainen: siirtolainen ei saa laillista asemaa, mutta verot häneltä kyllä peritään, siirtolaisten oikeuksia puolustava Ana Laura López, 42, sanoo.

Hän ehti työskennellä Chicagossa 16 vuotta ennen kuin joutui karkotetuksi syyskuussa 2016.

– Palkasta perittiin säännöllisesti eläkemaksu, mutta rahoihin ei pääse käsiksi ilman oleskelulupaa.

Palkka romahti, edut katosivat

López on lähtöisin köyhistä oloista ja kävi Meksikossa vain peruskoulun.

– En saanut viisumia Yhdysvaltoihin, joten ylitin rajan laittomasti ja suoritin siellä lukion, hän kertoo.

Työtä löytyi Meksikon konsulaatista, ja López ansaitsi hyvin, mutta asemaansa hän ei saanut laillistettua. Kun hän syksyllä 2016 osti lentolipun käydäkseen Meksikossa, matka muuttuikin karkotukseksi. Syyksi López epäilee toimintaansa siirtolaisten oikeuksien puolesta.

Meksikossa elämä oli aloitettava nollasta. Lópezin palkka romahti kahdeksasosaan entisestä, eikä sosiaaliturvasta ole puhettakaan. Ei auta, että Yhdysvaltain-vuosinaan hän lähetti perheelleen lähes 500 euroa kuussa.

– Meksikossa meillä palaajilla ei ole oikeutta terveydenhuoltoon, asuntoon, eläkerahastoon tai edes pankkilainaan. Siirtolaisuutta koskevat lait ovat kauhistuttavan epäoikeudenmukaisia ja mahdollistavat työvoiman väärinkäytön, López valittaa.

Trump kiihdyttää karkotuksia

Yhdysvalloilla on kaksi tapaa häätää paperittomia siirtolaisia: pidätys ja palautus suoraan rajalta tai oikeuden päätöksellä tapahtuva karkotus, joka kieltää paluun maahan 10–50 vuoden ajaksi.

Sekä Bill Clintonin (1993–2000) että George W. Bushin (2001–2008) presidenttikausilla Yhdysvallat hääti yli 10 miljoonaa henkeä, mutta valtaosan suoraan rajoiltaan. Ilman papereita maassa oleskelevien karkottaminen yltyi Barack Obaman aikana (2009–2016). Lähdöt saaneista 5,2 miljoonasta 65 prosenttia oli meksikolaisia.

Tammikuussa valtaan tullut Donald Trump ilmoitti kiihdyttävänsä karkotuksia. Se on toistaiseksi näkynyt lähinnä pidätysten yleistymisenä, sillä Trump valtuutti paikalliset ja osavaltioiden poliisit jahtaamaan ja karkottamaan paperittomia.

Muovikassi tervetuliaisina

Yhdysvalloista saapuu karkotusilmoituksen kanssa Meksikoon keskimäärin 600 henkeä päivässä. Pääkaupunki Méxicon lentokentällä he saavat valtion tervetulotoivotuksena muovikassin, jossa on välipala ja peseytymisvälineet.

Valtaosa karkotetuista meksikolaisista on melko iäkkäitä ja heikosti koulutettuja, he puhuvat pääkielenään englantia, ovat työskennelleet palvelualalla, ja heillä on puoliso ja lapsia Yhdysvalloissa, kertoo Luis Ángel Gallegos, joka toimii siirtolaisperheiden jälleenyhdistämisen hyväksi.

Ana Laura López on mukana vapaaehtoisryhmässä, joka auttaa tulijoita käytännön järjestelyissä ja sukulaisten jäljittämisessä.

Jos tulijalla ei ole henkilöpapereita, jo pelkästään dollareiden vaihtaminen pesoiksi voi olla mahdotonta, Lopez sanoo.

– Kun ihmiseltä kielletään identiteetti, hän menettää kaikki oikeutensa.

