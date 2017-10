Keskustan ministerin valmistelema keskittämisasetus on jäänyt julkisessa keskustelussa pahasti sote-uudistuksen ja asiakassetelin varjoon. Asetuksessa määritellään kirurgisten leikkausten määrät tarkalleen, ja kun ne jäävät rajan alle, niin leikkaukset joudutaan käytännössä siirtämään Suomen viiteen yliopistolliseen sairaalaan, pohjoisessa Ouluun.

Rakenteilla olevaa sairaalaa ei voi laajentaa kulloisenkin hallituksen poukkoilevan politiikan mukaan. Koko Suomi on keskustaministerin keskittämisleikkausjonossa, ja tämä jono etenee nopeammin kuin ne jonot, joissa pienituloiset jonottavat. Ja tämä keskittäminen tehdään, toteutuupa sote-maakunta-uudistus tai ei.

Tähän kun lisätään sote-uudistuksen 5,7 miljardin euron pakkoyksityistäminen asiakassetelillä, niin miten ihmeessä julkiset sairaalat kykenevät enää järjestämään päivystyksen, kun lääkärit siirtyvät yksityisiin firmoihin?

Keskustan puheenjohtaja Juha Sipilähän lupasi ennen eduskuntavaaleja täyskäännöksen aluepolitiikkaan, mutta kokoomuksen talutusnuorassa keskustan aluepolitiikka on unohtunut. Ja tässä on tulos: joidenkin leikkausten osalta koko Lappi on jäämässä asetettujen rajojen alle, Kainuusta ja Kokkolasta aika moni leikkaustoiminta poistuisi. Sama tapahtuisi myös Etelä-Suomessa.

Keskustan gallupluvut sojottavat alaspäin. Ei siis ihme, että keskustan eduskuntaryhmässä jotkut ärähtelevät jo julkisuudessakin omilleen, eivätkä ole nielemässä kaikkea keskittämistä.

Ministeriön tammipöydän takana leikkaukset käyvät kätevästi, kun ei tarvitse miettiä, miten asiat käytännössä toteutetaan, sillä likaisen työn joutuvat tekemään sairaanhoitopiirit keskenään. Monella keskussairaala- ja aluesairaalapaikkakunnalla se tarkoittaa myös sairaanhoitajakoulutuksen alasajoa. Kemin alueen asiantuntijat ovat laskeneet kokonaisvaikutusten olevan jopa 400 työpaikkaa. Keskittämispäätös vaikuttaa siis myös alueen elinvoimaisuuteen ja verotuloihin heikentävästi, mikä taas pakottaa leikkaamaan myös muita palveluja ja pahan kierre on valmis.

Että sellaista keskustan aluepolitiikkaa tehdään Sipilän johdolla. Kahdeksas käsky unohtuu, kun perusteeksi mainitaan potilasturvallisuus, eikä haluta mainita sitä tosiasiaa, että kyse on talousleikkauksista.