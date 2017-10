Yle Kuvapalvelu

Rainer Werner Fassbinderin ohjaama saksalaisfilmi Maria Braunin avioliitto (Die Ehe der Maria Braun, 1978) on tunne- ja tapahtumakylläinen melodraama. Siinä kansakunnan lähihistoria on tiivistetty napakasti nimihenkilön ja hänen vaiheidensa ympärille. Elokuvan alkuperäisidea on Fassbinderin, mutta varsinaiseen käsikirjoitukseen hän ei ole tiettävästi osallistunut muuten kuin yhtenä dialogin kirjoittajista.

Maria Braunin vaiheista kertyy vuosikymmenen mittainen kronikka toisen maailmansodan jälkeisessä Saksassa. Maa on raunioina, kaikesta on puutetta. Pelin henki on, että Saksa nousuun, konstilla jos toisellakin. Kaiken perustana on Saksan ja Yhdysvaltain versio ystävyydestä, yhteistyöstä ja avunannosta.

Maria Braun vastaa kutsuun hyödyntämällä sumeilematta seksuaalista viehätysvoimaansa miehiin. Roolissa olevan ja näyttämöä suvereenisti hallitsevan Hanna Schygullan roolityössä on erittäin vahva aistillinen läsnäolo.

Fassbinderin tausta kokeellisessa teatterissa ja mieltymys 1950-luvun Hollywood-melodraamoihin näkyvät leffassa persoonallisesti toisiinsa sulautuneina. Päätösjakso huipentuu komeasti myös tarinan lävistävän, tragikomiikkaa tulvivan suhteellisen häijyn ironian osalta.

Tuossa jaksossa Braun on kiivennyt uransa huipulle, radiossa selostetaan jalkapallon vuoden 1954 MM-kisojen loppuottelua (”Bernin ihme”). Fassbinder rakentelee jaksoon taidokkaasti pahaenteisen ja räjähdysherkän ilmapiirin.

Elokuvan alku ja loppu ovat suorasukaista poliittista tilitystä: Hitlerillä aloitetaan, myöhemmillä ”talousihmeen” liittokanslereilla lopetetaan.

