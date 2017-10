Gummerus/Michael Lions

Mitä tapahtuu, kun kansalaisten enemmistö menettää keskittymiskykynsä?

Demokratia hajoaa vallanpitäjien keskittyessä kiristämään vallanpidon ohjaksia. Yhteiskunnallinen kehitys ja yksilöiden henkinen kasvu pysähtyy. Internet ei palauttanutkaan demokratian kulta-aikaa, vaan eristi yksilöt munkinkammioihinsa huutelemaan toisilleen hävyttömiä.

Tämä on yhdysvaltalaisen Nathan Hillin (s. 1978) NIX-suurromaanin yksi läpikulkevista teemoista hylätyksi tulemisen, ystävyyden, aikuiseksi kasvamisen ja menneisyyden salaisuuksien selvittämisen rinnalla.

Internet ei palauttanutkaan demokratian kulta-aikaa.

Internet-aika saa romaanissa kaksoisvalotuksen. Sitä tarkastellaan päähenkilön äidin, 50 vuotta sitten Chicagon yliopistossa opiskelleen näkökulmasta tulevaisuutena ja vapauden maailmana ja tämän päivän näkökulmasta menetettyinä mahdollisuuksina, epäselvänä vauhtisokeutena.

NIX kertoo kahden sukupolven matkan Vietnamin sodasta Irakin sotaan. Samat seremoniat ja samat sotien syyt jylläävät oletetun edistyksen ja yhteiskunnallisen eteenpäin menokauden välissä.

Romaanin päähenkilö on työhönsä turhautunut kolmikymppinen yliopiston kirjallisuustieteen professori Samuel Andersson-Anderssen. Samuelin työn ja opiskelijoiden turhautuneen päämäärättömyyden kautta peilataan 1960-luvun radikaaliin nuorisoon, nykyopiskelijoiden vanhempiin ja isovanhempiin.

Samuel selvittää esikoisromaaniaan varten norjalaistaustaisen Faye-äitinsä mysteeriä, joka jättää 11-vuotiaan poikansa ja miehensä kesällä 1988 ja katoaa jäljettömiin. Faye oli 1960-luvun lopun iowalaisen pikkukaupungin mallikoululainen, joka ponnisti työläisperheestä yliopistoon.

Fayen muistisairas isä on kotoisin Hammerfestista. Isän katkera elämänasenne aiheutti nuorelle Fayelle mielenterveysongelmia. Melko tavallinen tarina monitasoisesti kerrottuna.

719-sivuisessa romaanissaan Hill kuvaa, mitä Yhdysvalloissa on tapahtunut viimeisen 50 vuoden aikana, kun keskittymiskykynsä menettäneet kansalaiset elävät pelkässä nykyhetkessä kännyköiden ja tietokoneruutujen valjussa valossa.

Netti-Amerikassa kaikilla on hirvittävä kiire rahalliseen menestykseen. Opiskelijat janoavat oppimisen sijasta pelkästään tenttipisteitä päästäkseen mahdollisimman nopeasti opiskelemaan kaupallisia aineita. Lunttaus ja huijaus eivät aiheuta tunnonvaivoja. Myös lainanottoon suhtaudutaan huolettomasti.

He ovat menettäneet kykynsä hahmottaa tulevaisuutta muuten kuin rahan tekemisen ja äkkirikastumisen odotuksen kautta. Elämä on muuttunut pelistä pelaamiseksi, jonka lopputulemana on useimmiten kirjaimellisesti game over, elämän pelin menetys.

Mitä ihminen tekee ymmärrettyään koko aikuiselämänsä olleen pelkkää huijausta? Entä mitä tämä merkitsee koko kansakunnalle? On etsittävä menneisyyden virheratkaisuja, mietittävä syitä, jotka johtivat nykyiseen labyrinttiin.

Tässä labyrintissa Yhdysvallat on romaanin tapahtumahetkellä vuonna 2011. Kirja- ja viihdekustantaja Guy Periwinkle toteaa lakonisesti esikoisromaaniaan kirjoittavalle Samuelille:

”Tämä maa on joutumassa hunningolle. Se on ilmiselvää jopa niille, jotka eivät piittaa mistään mitään. Jopa niille, jotka eivät ole perillä asioista eivätkä tiedä ketä äänestää. Kaikki murenee suoraan ihmisten silmien edessä. Heiltä menee työpaikat alta, eläkkeet katoavat yhdessä hetkessä. Et osaa kuvitellakaan, mitä kaikkea ihmiset ovat valmiita unohtamaan voidakseen uskoa, että elämä on totta vie mahtavaa.”

Hill kuvaa tarkasti henkilöidensä muistojen ja havaintojen aiheuttamia tunnereaktioita. Materia, koneet, ruoka, laitteet, autot ovat korostetusti esillä, samoin ympäristön hiipuva rappeutuminen ja siitä juontuva alakuloisuus.

Turhautumiset omien kuvitelmien ja odotusten toteutumattomuuteen lisäävät melankoliaa. Jokaisella on asioista hyvin vahvat käsitykset, joita historia tai tosiseikat eivät rasita.

Nix on norjalaisen mytologian näkki, valkoinen hevonen, joka sieppaa lapsia. Hillin romaanissa se voi olla mitä vain, mihin rakastua, ja mikä yhtäkkiä voi kadota ja viedä palan sydämestä mukanaan. Muistikuvat ovat arpia.

Monitasoisena romaanina NIX toimii amerikkalaisen yhteiskuntaruumiin avauksena.

Nathan Hill: NIX. Suomentanut Raimo Salminen. Gummerus 2017. 719 sivua.