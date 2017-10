Lehtikuva/Kazuhiro Nogi

Miljardöörien varat kasvoivat 17 prosenttia vuodessa

Maailman miljardöörien varallisuus kääntyi edellisen vuoden notkahduksen jälkeen taas selvään nousuun vuonna 2016, kertoo PricewaterhouseCoopersin (PwC) ja sveitsiläispankki UBS:n yhteinen vuosiraportti, joka julkaistiin keskiviikkona.

Yhdysvaltain dollareissa laskettuja miljardöörejä on nyt kaikkiaan 1 542, mikä on 145 enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Miljardöörien varat kasvoivat keskimäärin 17 prosentilla. Ne nousivat lähes 1 000 miljardia dollaria ja olivat viime vuonna yhteensä 6 000 miljardia. Tämä on selvästi enemmän kuin esimerkiksi Saksan tai Japanin bruttokansantuote.

Miljardöörien määrä ja varallisuus nousee nopeimmin Aasiassa.

Miljardöörien varallisuuden kasvu oli kolme kertaa suurempaa kuin maailmantalouden kasvuvauhti ja yli kaksi kertaa suurempaa kuin maailman osakemarkkinoiden kasvu vuonna 2016.

Kiinalaiset kirivät

Lujimpaa meni Aasian miljardööreillä, joiden vauraus kasvoi 1 500 miljardista dollarista 2 000 miljardiin.

Aasialaisten miljardöörien määrä nousi ensimmäistä kertaa suuremmaksi kuin Yhdysvaltain miljardöörien. Aasian 637 miljardööristä 318 on kiinalaisia.

Yksittäisistä maista Yhdysvalloissa on yhä eniten miljardöörejä, 563 kappaletta. Heidän varallisuutensa nousi 2 400 miljardista 2 800 miljardiin, joten heidän hallussaan on edelleen lähes puolet maailman miljardöörien varallisuudesta.

Euroopan miljardööreillä vuosi sujui vaisummin; heidän varallisuutensa kasvoi vain viitisen prosenttia 1 300 miljardiin dollariin. Euroopassa on 342 miljardööriä.

Tuleeko vastareaktio?

UBS:n ja PwC:n raportin vastaava laatija Joser Stadler on lehtihaastatteluissa kertonut, että miljardöörit ovat huolissaan maailman kasvavasta eriarvoisuudesta. He pelkäävät, että lähellä on käännekohta, jossa tulee vastareaktio ja yhteiskunnat alkavat rajoittaa miljardöörien mahtia.

Stadler on myös verrannut nykytilannetta Yhdysvaltain historian niin sanottuun ”kulta-aikaan”, jolloin mahtimiehet kokosivat valtavia omaisuuksia monopoliyhtiöillään.

Tämä niin sanottu rosvoparonien aika sijoittui vuosien 1870 ja 1910 välille. Aikakauden lopulla Yhdysvalloissa säädettiin monopolien vastaisia lakeja ja korotettiin rikkaiden veroja.

Nykyinen ”uusi kulta-aika” on Stadlerin mukaan jatkunut jo lähes yhtä kauan, sillä se alkoi hänen mukaansa vuonna 1980. Varallisuuden keskittyminen on nyt yhtä suurta kuin vuonna 1905.