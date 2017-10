Lehtikuva/Vesa Moilanen

Petteri Orpo ei ensin tuntenut koko asiaa, mutta kiisti sen sitten.

Kaksi vuotta sitten Sipilän hallitus esitti veronkiertäjille armahduslakia niin sanotusta tehokkaasta katumisesta. Syksyllä 2015 se kuitenkin haudattiin.

SDP:n Timo Harakka väitti eduskunnan kyselytunnilla, että nyt hallitus esittää armahdusta uudelleen. Se on kätketty veronkantoa koskevan 300-sivuisen esityksen sisään.

– Syytesuojan sijaan on tarjolla puolen prosentin veronkorotus, jos Sveitsiin varoja piilottanut veronkiertäjä pelkää jäävänsä kiinni ja ilmoittautuu. Lakiesityksessä on tästä uudesta armahduksesta esimerkki: jos on pimittänyt 16 000 euron vuokratulot, joutuu maksamaan kahdeksankymppiä. Se on vähemmän kuin mopoilijan ylinopeussakko, Harakka vertasi.

Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) sanoi aluksi, ettei tunne kyseistä yksityiskohtaa lakiesityksessä. Myöhemmin hän kiisti, että tehokas katuminen olisi piilotettu esitykseen.

Kiistelyyn tuli jälkinäytös, sillä torstai-iltana valtiovarainministeriö julkisti tiedotteen, jossa kiistetään tehokkaan katumisen paluu.

ILMOITUS

”Nykyinen sääntely on mahdollistanut erittäin laajan harkintavallan veronkorotuksen suuruuden määrittämisessä, mikä on johtanut osin epäyhtenäiseen käytäntöön. Uusi sääntely mahdollistaa nykyisen tasoiset seuraamukset esimerkiksi törkeissä veronkiertotilanteissa. Veronkorotus voisi ehdotuksen mukaan olla tällöin 3–10 prosenttia”, ministeriö selvitti.

Verotuloihin miljoonien pudotus



Harakan vastaus tuli 1,5 tuntia myöhemmin:

– Valtiovarainministeriön tiedote leikkii sanoilla. Hallituksen esityksessä oma-aloitteisesti esimerkiksi kierretyt verot ilmoittava katuja palkitaan normaalia matalammalla veronkorotuksella. Nykytasosta veronkorotus putoaa jopa kymmenykseen. Tätä nimenomaisesti kutsutaan tehokkaaksi katumiseksi.

SDP:n eduskuntaryhmän veropoliittinen asiantuntija Lauri Finér kommentoi asiaa blogissaan. Hänen mukaansa esityksessä olennaista on se, että erityisesti suuremmissa, esimerkiksi aggressiivista verosuunnittelua koskevissa tilanteissa, veronkorotukset puolittuisivat nykyisestä 5 prosentista noin 2–3 prosenttiin lisätystä tulosta.

Hallituksen omankin tekstin mukaan valtion veronkorotustuotot laskisivat useilla miljoonalla euroilla:

”Verovelvollisen vahingoksi toimitettavissa verotuksen oikaisuissa veronkorotuksia määrättäisiin vuosittain arviolta hieman vajaa seitsemän miljoonaa euroa, mikä olisi noin kuusi miljoonaa euroa vähemmän kuin nykytilassa. Yhteisöille ja yhteisetuuksille määrättäisiin veronkorotuksia noin viisi miljoonaa euroa, mikä olisi noin viisi miljoonaa euroa vähemmän kuin nykyisillä säännöksillä.”