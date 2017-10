Lehtikuva/Aku Häyrynen

Yksien karsintojen loppuessa toiset alkavat. Huuhkajat eivät totuttuun tapaan päässeet arvokisoihin, mutta Helmareilla on paremmat saumat. Viime sunnuntaina Serbiasta otettu 1–0-kotivoitto oli ensimmäinen askel kohti Ranskassa vuonna 2019 pelattavia MM-kisoja.

Vaikka karsintalohko on erittäin korkeatasoinen ja sen ennakkoon parhaimpina yhdistelminä on pidetty Espanjaa ja Itävaltaa, ei menestyksen mahdollisuutta voi sulkea pois. Esimerkiksi lohkokakkosille napsahtava jatkokarsintapaikka on vähintäänkin realistinen tavoite. Helmareilla vaikuttaa olevan tervettä itseluottamusta, jota vaaditaan menestykseen. ”Lohko on kova, mutta niin olemme mekin”, sanoi hyökkääjä Linda Sällström STT:lle Serbia-pelin jälkeen.

Peli oli aktiivisena ja rohkeana myös katsojien luottamusta herättävää. Suomen prässiote oli entistä tiukempaa, mutta lukuisista omista maalipaikoista huolimatta kolme pistettä tuli serbien oman maalin myötä.

Palloliiton olisi syytä asettaa naiset samalle viivalle miesten kanssa myös palkkioissa.

Pallonhallinta oli sunnuntaina Suomella, mutta esimerkiksi Espanjaa vastaan huhtikuussa pelattaessa tilanne lienee varsin toinen. Silloin omat paikat on hyödynnettävä tiukemmalla pieteetillä. Väheksyä ei sovi Israeliakaan, jonka Suomi kohtaa 26.11. tämän vuoden viimeisessä karsintaottelussa.

Ennen Suomea Skotlannin naisia luotsannut ruotsalainen Anna Signeul sai ylämaalaiset ensimmäistä kertaa EM-kisoihin. Suomi on ollut kyseisissä mittelöissä kolme kertaa, mutta toiveet MM-kisapaikasta ovat kaatuneet muutamankin kerran viimeisissä karsintapeleissä. Michael Käld onnistui valmentajana rikkomaan eurooppalaisten arvokisojen lasikaton, mutta Signeul saattaa lennättää sinivalkoisia sirpaleita koko maailman mittakaavassa.

Sitä odotellessa Palloliiton olisi syytä asettaa naiset samalle viivalle miesten kanssa myös maajoukkuepelaajille maksettavissa palkkioissa. Edelläkävijänä tässä on toiminut Norjan jalkapalloliitto, joka on päättänyt maksaa sekä miesten että naisten maajoukkueille saman palkkiosumman, 640 000 euroa vuodessa.

Miesten maajoukkueille maksettavat palkkiot alenivat uuden linjauksen myötä noin 60 000 eurolla. Tästä norskimiehet eivät ole moksiskaan, vaan seurapuolella Fulhamissa pelaava kapteeni Stefan Johansen totesi yksikantaan heidän olleen hyvin etuoikeutettuja naisiin verrattuna.

Ilman julkista painetta ei Norjassakaan siirrytty tasa-arvon tielle. Siitä vastasi eritoten jalkapalloliiton pääsponsori Norsk Tipping, jonka johtajat tulivat elokuussa julki vahvasti vaatimuksellaan kohdella tyttöjä ja poikia tasa-arvoisesti sarjatasosta huolimatta.

Suomen Palloliitto on toistaiseksi pysynyt asiassa vanhakantaisella linjalla, jossa miehille maksetaan hyvän menestyksen vuosina bonuksina 150 000–200 000 euroa ja naisille ”viisinumeroinen” summa Palloliiton pääsihteeri Marco Casagranden mukaan. Esimerkiksi Helmari-maalivahti Tinja-Riikka Korpelan mielestä on epäreilua, että samasta työstä ja saman ”firman” edustamisesta maksetaan aivan eri palkkaa.

Helmareiden palkkioneuvottelut saataneen lähiaikoina maaliin. Voi olla, että näin on käynyt jo Viikkolehden ilmestyessä. Seurojen maksamiin tulotasoihin miesten ja naisten välillä on erittäin vaikea vaikuttaa, mutta jostain voisi lähteä tasa-arvon tielle. Juuri tähän vaadittaisiin esimerkkiä Palloliitolta.

Vakiorivillä on tarjolla Valioliigaa ja Championshipia. Jymy-yllätyksen viime kierroksella ManU-voitollaan tehnyt Huddersfield kohtaa tällä kertaa vieraskentällä Liverpoolin, joka kärsi puolestaan roiman 4–1-tappion Tottenhamille. ManU:lle kauden ensimmäisen tappion aiheuttanut sarjanousija Huddersfield on varmasti pullollaan itseluottamusta, mutta paljon paremmalla pelaajamateriaalilla varustettu Jürgen Klopp pyrkii kaikin mahdollisin keinoin riisumaan ylimielisyyden omiltaan kehnosta puolustamisesta johtuneen tappion jälkeen. Tässä ei tasuria nähdä, ykkönen varmistetaan kakkosella.

Championshipista nostetaan esiin Wolverhampton–QPR. Kotijoukkue porskuttaa sarjan kärjessä kolmen voiton putkessa, vieraat eivät ole puolestaan voittaneet kaudella vielä kertaakaan ja on varsinainen tasurikone neljän pistejakonsa myötä. Luotetaan siihen, että lontoolaiset eivät nytkään ota täysiä pisteitä. Ykkönen.

Vakioveikkauksen peliaika päättyy lauantaina 28.10 kello 16.58. Kansan Uutiset suosittaa 64 merkin järjestelmää: 2, 1(2), 1, 2(1), 1, 2, 1, 1(X), 1(X), 2(X), 2(1), 2, 1. Kyseessä on bonuskierros, jossa 13 oikein voittoluokkaan lisätään noin 200 000 euroa.

VIIKON HOKSAUTUS: Kansan Uutisten joukkueeseen Vakion SM-kisoissa pääsee vielä mukaan! Reilun parinkymmenen pelaajan joukkue on mittelöissä sijalla 39 ensimmäisen viikon jälkeen. Kisa kestää kaikkiaan kuusi viikkoa. Huomautettakoon, että kymmenen parasta pelaajaa pääsee Jari Litmasen seurassa palkintomatkalle katsomaan Valioliiga-ottelua ensi keväänä. Vakion SM-kisa löytyy osoitteesta: veikkaus.fi/vakiosm. Kansan Uutisten ryhmä löytyy nimellä Kansan_Uutiset ja salasana on zBneNuYU.