Lehtikuva/Martti Kainulainen

Palkansaajien tutkimuslaitoksen tutkimuskoordinaattori Eero Lehto pitää Teknologiateollisuuden väitettä talouskasvun taittumisesta virheellisenä. Lehdon mukaan väite perustuu tilastojen väärään tulkintaan.

Teknologiateollisuus perustaa väitteensä kasvun taittumisesta alan uusien tilausten määrän vähenemiseen. Ne ovat järjestön keskiviikkona julkistaman tilauskantatiedustelun mukaan pudonneet euromääräisesti 22 prosenttia elo-syyskuussa verrattuna edelliseen vuosineljännekseen. Kuitenkin viime vuoden vastaavasta ajasta tilaukset osoittavat 14 prosentin lisäystä.

Lehto korostaa, että uusien tilausten kausivaihtelut ovat tyypillisiä eikä niiden pohjalta voi vetää suoria johtopäätöksiä suhdannevaihteluista.

”Tuollaista väitettä noilla perusteilla olisi aivan turha yrittää saada läpi esimerkiksi Saksassa tai Britanniassa.”

– Ennen johtopäätöksien tekemistä pitäisi ainakin puhdistaa tilastosta kausivaihtelun vaikutus, Lehto tähdentää.

Esimerkiksi suuri laivatilaus näkyy piikkinä tilauksen kirjausneljänneksen ja -kuukauden tilastossa. Tilauskanta pysyy pitkään korkealla, vaikka uusien tilausten arvo saattaa laskea huomattavasti seuraavalla vuosineljänneksellä.

ILMOITUS

– Ei ole tilastollista näyttöä notkahduksesta. Päinvastoin vahva tilauskertymä kantaa pitkälle tulevaisuuteen. Sen seurauksena teknologiateollisuudessa tuotanto kasvaa vielä pitkään. Yksittäiset kuukausiheilahtelut eivät siihen vaikuta.

Tilastokikkailua palkkaneuvotteluihin

Lehto huomauttaa, etteivät vuosineljännekset ole veljiä keskenään. Niitä ei saisi verrata keskenään, ei ainakaan ilman kausivaihtelun huomioimista.

– Esimerkiksi Tilastokeskus ei laske kuukausimuutoksia tai muutoksia vuosineljännesten kesken suhdannekorjaamattomista luvuista. Näin ei tehdä myöskään missään kansainvälisissä tilastoissa.

– Tämä on vallitseva käytäntö, ja sen pitäisi olla myös Teknologiateollisuudella hyvin tiedossa. Tuollaista väitettä noilla perusteilla olisi aivan turha yrittää saada läpi esimerkiksi Saksassa tai Britanniassa.

Lehto arveleekin, että Teknologiateollisuuden pelottelu talouskasvun taittumisesta liittyy meneillään oleviin palkkaneuvotteluihin.

– Tämä on tullut esiin täysin selvästi. On jopa sanottu, että uudet investoinnit edellyttävät lähes nollatason palkankorotuksia. Se on aika vahvasti sanottu.