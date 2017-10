Lehtikuva/Vesa Moilanen

Lakko riipaisee vientiyrityksiä Ellei sovittelu tuota tulosta, Sähköliiton lakko alkaa keskiviikkona 1.11. kello 06:00 ja päättyy keskiviikkona 8.11. kello 06:00. Lakko koskee noin tuhatta sähköasentajaa, jotka työskentelevät seuraavissa yrityksissä: Arctech Helsinki Shipyard Oy

Boliden Harjavalta Oy

Boliden Kokkola Oy

Caverion Suomi Oy

Konecranes Oyj

Konecranes Finland Oy

Konecranes Global Oy

Kone Hissit Oy

Meyer Turku Oy

Otis Oy

Outokumpu Chrome Oy

Outokumpu Stainless Oy

Ovako Imatra Oy Ab

Pyhäsalmi Mine Oy

Schindler Oy

SSAB Europe Oy

Valmet Automotive Oy.

Työmarkkinakierroksen ensimmäinen sovittelu käynnistyi.

Valtakunnansovittelija Minna Helle ryhtyi keskiviikkona sovittelemaan teollisuuden sähköasentajien lakonuhkaa. SAK:lainen Sähköliitto uhkaa käynnistää 1. marraskuuta ylityökiellon ja noin tuhatta teollisuuden sähköasentajaa koskevan lakon painostaakseen Teknologiateollisuus ry:n neuvottelupöytään työehtosopimuksen uusimiseksi.

Teknologiateollisuuden ja Sähköliiton yleissitovan työehtosopimuksen sopimuskausi päättyy 31. lokakuuta, eikä sen uusimisesta ole neuvoteltu. Teknologiateollisuus ei ole vastannut Sähköliiton neuvottelupyyntöihin.

Sen sijaan Teknologiateollisuus ja SAK:lainen Teollisuusliitto vastasivat keskiviikkona yhteisellä tiedotteella. Sen mukaan teollisuuden sähköasentajat on tarkoitus siirtää metalliteollisuuden sopimukseen, jossa sopimuspuolina ovat Teknologiateollisuus ja Teollisuusliitto.

Asiasta on tiedotteen mukaan sovittu meneillään olevien sopimusneuvottelujen yhteydessä Teknologiateollisuuden ja Teollisuusliiton suurten neuvottelukuntien kesken.

Teknologiateollisuuden toimitusjohtajan Eeva-Liisa Inkeroisen mukaan sopimuksen siirto ei heikennä sähköasentajien työehtoja, vaan tarkoituksena on poistaa päällekkäisyyttä.

Inkeroinen pitää Sähköliiton työtaistelu-uhkaa järjestöpolitiikkana.

Teollisuuden vai sähköasentajien sopimus?



Sähköliitto on asiasta toista mieltä. Sen mukaan pyrkimyksenä on pudottaa Sähköliitto järjestöpolitiikalla neuvottelupöydästä. Sähkömiesten ansiot saattaisivat Sähköliiton mukaan pudota jopa 1 500 eurolla kuukaudessa.

– Sähköliiton tavoitteena on neuvotella alan palkkamääräyksistä jatkossakin ja turvata sähköasentajien ansiotaso, ilmoittaa Sähköliiton puheenjohtaja Sauli Väntti.

Sähköliitto on neuvotellut teollisuuden sähköasentajien koskevan sopimuksen 1960-luvulta lähtien. Sitä ennen sähkömiesten työehdoista sovittiin metalliteollisuuden yleisellä työehtosopimuksella.

Kaksi yleissitovaa sopimusta



Teollisuusliiton puheenjohtajan Riku Aallon mukaan sopimusuudistus on luontevaa tehdä nyt, kun uusi Teollisuusliitto kokoaa muutenkin laajasti yhteen erilaisia teollisuuden ammatteja ja työntekijöitä.

Kiistan takana on Aallon mukaan pitkä historia, jonka aikana asioita on jouduttu selvittelemään moneen otteeseen. Aalto katsoo Sähköliiton laventaneen Palvelutyönantajat Paltan kanssa tekemällään sähköistysalan sopimuksella oman työehtosopimuksensa soveltamisalaa, jolloin se on tullut metalliteollisuuden sopimuksen alueelle.

Työehtosopimusten yleissitovuuslautakunta on todennut sekä Metalliliiton, nykyisen Teollisuusliiton, että Sähköliiton sopimukset yleissitoviksi.

– On tietysti mielenkiintoista, että samoissa töissä on kaksi yleissitovaa työehtosopimusta, Aalto kummeksuu.

Yleissitovuuslautakunnan mukaan noudatettava sopimus määräytyy sen perusteella, mihin työnantajaliittoon työnantaja on järjestäytynyt.

– Teknologiateollisuus päätti, ettei Sähköliiton sopimusta sovelleta, ei Teollisuusliitto, Aalto toteaa.

”Ei työehtoshoppailua”



Aalto pitää perättöminä puheita sähköasentajien ansioiden heikkenemisestä.

– Sähkömiesten työsuhteen ehdot ovat samat kuin tähänkin asti. Ansioiden heikentämistä ei tule tapahtumaan. Tässä ei ole kyse työehtoshoppailusta.

Aallon mukaan Metalliliitto on tähänkin asti neuvotellut sopimuksen varsinaisen sisällön, jonka Sähköliitto on sitten kuitannut.

– Sähköliiton sopimuksessa on muutamia yksittäisiä pykäliä, jotka on nyt tarkoitus viedä meidän sopimukseemme.

