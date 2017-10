Lehtikuva/Mikko Stig

Tarjousten ja vaatimusten haarukka vajaasta prosentista 5 prosenttiin.

Tunnelmat tiivistyvät työmarkkinoiden neuvottelupöydissä. Paperiteollisuuden sopimuskausi päättyi jo lähes kuukausi sitten ja teknologiateollisuuden pääsopimukset päättyvät ensi viikolla.

Teollisuuden ammattiliitot haluavat pitkään jatkuneen vyönkiristyksen jälkeen päästä jakamaan vahvana käynnistyneen talouskasvun tuloksia myös työntekijöille.

Kolmannen vuosineljänneksen osavuosikatsauksissa loistavia tuloksia esittelevällä teollisuudella on täysi työ perustella, ettei vielä ole kasvun hedelmien jakamisen aika.

Osapuolet eivät ole esitelleet tavoitteitaan julkisuudessa. Sen verran kuitenkin tiedetään, että työnantajat ovat teollisuuden neuvottelupöydissä, metsäteollisuutta lukuun ottamatta, tarjoilleet alle prosentin suuruisia palkankorotuksia vuoden mittaisista sopimuksista. Kaksivuotisesta sopimuksesta oltaisiin valmiita maksamaan puolentoista prosentin korotuksia.

Neuvotteluhaarukka on suuri, sillä palkansaajapuoli on vaatinut yli 5 prosentin palkankorotuksia kahdelle vuodelle.

Metsäteollisuus palasi neuvottelupöytään



Paperiteollisuuden neuvottelut ovat pitkään jatkuneen kyttäysvaiheen jälkeen päässeet jatkumaan kuluvan viikon alussa. Sekä Paperiliiton ja Metsäteollisuuden neuvottelukunnat on kutsuttu koolle keskiviikkona iltapäivällä. Paperiliiton neuvottelukunnalla on valtuudet päättää työtaistelutoimista neuvottelujen vauhdittamiseksi.

Pattitilanne on jatkunut jo toista kuukautta. Metsäteollisuus on esittänyt työtekijöille sopimuksen jatkamista vuodella ilman palkankorotuksia. Esitys on otettu Paperiliitossa vastaan tyrmistyneenä.

Tavallista malttipuhetta



Teollisuusliiton ja Teknologiateollisuuden sopimusneuvottelut tiivistyvät ensi viikon alkupäiviin.

– Tavoitteena on saada neuvottelutulos lokakuun aikana, sanoo Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto.

Aalto pitää työnantajien malttipuheita vahvan talouskasvun keskellä tavanomaisina.

– En muista työnantajien ikinä tarjonneen neuvotteluihin mentäessä palkankorotuksia, oli sitten hyvä tai huono aika.

Aalto muistuttaa, että sopimuksia tehdään kulloisenkin tilanteen mukaan. Taloudellisesti parempina aikoina vaatimustaso on korkeammalla.

Teollisuusalojen ammattiliiton Team käy sopimusneuvotteluja kymmenestä työehtosopimuksesta. Mukana on merkittävä vientiala kemianteollisuus. Sopimukset päättyvät marraskuun lopussa. Kaikkiaan Team tekee 14 työehtosopimusta.