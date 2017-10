Lehtikuva/Jussi Nukari

Melkein puolta miljoonaa palkansaajaa edustavat liitot korostavat naisten ja miesten palkkaerojen kaventamista ja pienituloisten ostovoimaa.

Palvelualojen ammattiliitto PAMin ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n hallitukset korostivat yhteistyön tiivistämisen merkitystä keskiviikkona pitämässään yhteiskokouksessa.

Liittojen puheenjohtajat Ann Selin ja Päivi Niemi-Laine linjasivat, että palkankorotuksilla on parannettava ostovoimaa ja ettei liittokierroksen varjolla voida hyväksyä naisten ja miesten välisen palkkaeron jäädyttämistä tai jopa eron kasvamista.

Liittojen hallitusten yhteiskokouksessa käsiteltiin yhteistä valmistautumista neuvottelukierrokseen. Lisäksi kokouksessa pohdittiin muun muassa sote- ja maakuntauudistusta ja palveluelinkeinojen muutoksia. Liittojen hallitukset korostivat tarvetta tiivistää entisestään yhteistyötä ja yhteistä valmistautumista.

Molemmat puheenjohtajat korostivat yhteistyön merkitystä.

– Yhteistyöllä voimme parantaa jäsenten työehtoja ja työhyvinvointia. Koska nollatuntisopimuksia koskevaan lainsäädäntöön kaavaillut muutokset eivät korjaa työntekijän asemaa riittävästi, on pelisääntöjä korjattava työehtosopimuksilla. Oikeudenmukaiset työehdot kuuluvat kaikille, Niemi-Laine muistutti.

– Palkansaajien yhteistyö on tässä ajassa entistä merkityksellisempää. JHL ja PAM ovat naisvaltaisia aloja, joilla on keskeinen merkitys suomalaisessa työelämässä. Tiiviimmällä yhteistyöllä koko palkansaajaliikkeen kesken pystymme paremmin vastaamaan sekä työnantajien toimintaan että yhteiskunnallisiin muutoksiin, totesi Selin.

Selinin mukaan tulevat liittokohtaiset neuvottelut eivät voi olla esteenä naisten ja miesten palkkatasa-arvon edistämiselle.

– Epätasa-arvoisia palkkaeroja ei voi jäädyttää tai entisestään kasvattaa vain siksi, ettei liittokierroksella olisi mahdollista tehdä aitoja alakohtaisia ratkaisuja.

Niemi-Laineen mielestä tällä neuvottelukierroksella on huolehdittava erityisesti pienipalkkaisten palkansaajien ostovoiman lisäämisestä. Palkalla on tultava toimeen ja kukkaroihin on saatava lisää euroja.

Palvelualojen ammattiliitto PAMin ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL edustavat yhteensä noin 450 000 palkansaajaa, jotka vastaavat julkisten ja yksityisten palvelujen toimivuudesta.