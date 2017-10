Jarmo Lintunen

Alko varautuu uuteen alkoholilakiin ja sen myötä mahdollisesti nostettavaan alkoholin prosenttirajaan tilaamalla vahvoja long drink -juomia valikoimiinsa, kaksi alkoholintuottajaa kertoo Kansan Uutisille.

Tuottajat eivät halua nimiään julki, koska se voisi vaikuttaa heidän ja Alkon välisiin suhteisiin ja vaikeuttaa tuotteiden saantia Alkon valikoimiin.

Monopoliyhtiö päättää hyllyilleen päästettävistä tuotteista avoimien tuotehakujen kautta. Alkossa on jo tarjolla vahvoja long drinkejä, ja tänä vuonna uusia long drink -tuotteita on haettu lisää viidessä eri haussa. Yksi on määritelty yli neliprosenttiseksi, yksi vähintään viisiprosenttiseksi, yksi 5,5-prosenttiseksi, yksi yli kuusiprosenttiseksi ja yksi 10–15-tilavuusprosenttiseksi.

– Haut ovat samantyyppisiä kuin viime vuonna, ja tänä vuonna haimme jopa miedompia juomia, Alkon toimitusjohtaja Leena Laitinen sanoo.

Esimerkiksi vuoden 2016 hauissa Alko pyysi long drinkeistä yhteensä seitsemän tarjousta: kaksi kertaa yli 4,7-prosenttisesta, yksi 5,7-prosenttisesta, yksi 4,8-prosenttisesta ja kolme vähintään seitsemänprosenttisesta long drinkistä. Seitsemänprosenttiset lonkerot pakattaisiin 0,75 litran pulloihin. Nyt haussa olevaa 10–15-prosenttista lonkeroa suunnitellaan tarjolle puolentoista litran hanapakkauksessa.

”Ei se ainakaan vähennä kulutusta ja sitä myöten haittoja”



Kansan Uutisten haastattelemien alkoholintuottajien mielestä Alkon toimi on tekopyhä.

– Jos uusi laki mahdollistaa lonkeroiden myynnin ruokakaupoissa, onko oikein, että Alko alkaa paikata vajetta tilaamalla entistä vahvempia juomia? valmistaja kysyy.

Sama valmistaja rinnastaa toimen Alkon pidentyviin aukioloaikoihin sekä myymäläautoihin ja -veneisiin, jotka uusi alkoholilaki mahdollistaisi.

– Ei se ainakaan vähennä kulutusta ja sitä myöten haittoja, valmistaja toteaa.

Kansan Uutisten haastattelemat valmistajat väittävät Alkon pyrkivän vain paikkaamaan tulonmenetyksiään.

– Pitäisi jo sanoa ääneen, että alkoholimonopolin perusteleminen kansanterveydellä ja kulutuksen hillitsemisellä on pelkkää höpinää. Kaikkihan sen tietävät, myös Alko, toinen valmistajien edustajista sanoo.

Alkon panimotuotteiden category manager Kasper Kukkonen toteaa kritiikistä, että valmistajat saavat olla mitä mieltä he haluavat.

Alko vetoaa vastuullisuuteen



Toimitusjohtaja Laitinen vastaus alkoholintuottajien näkemyksiin on, että yhtiön tavoitteena ei ole kasvattaa alkoholin myyntiä.

– Alkon tavoitteena on palvella asiakkaita hyvin ja vastuullisesti, hän sanoo.

Uusi alkoholilaki laajentaa myös Alkon myyntimahdollisuuksia, eli kuluttajan mahdollisuudet tehdä alkoholiostoksensa Alkosta lisääntyvät. Lain tarkoitus on kulutusta ohjaamalla ehkäistä alkoholista aiheutuvia yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja.

– Alko toimii suomalaisen alkoholipolitiikan välineenä ja toteuttaa tehtävää, joka sille on annettu. Tutkitusti tehokkaimmat keinot alkoholin haittojen hillitsemiseen ovat saatavuus ja hinta, Laitinen sanoo.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan uusi alkoholilaki lisää alkoholista koituvia haittoja merkittävästi. Laitoksen laskelmien mukaan nelosoluen, siiderin ja long drink -juomien kulutus 15-kertaistuu.

Alkoholilain uudistus (HE 100/2017) on parhaillaan eduskunnassa valiokuntakäsittelyssä.