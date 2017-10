Lehtikuva/Martti Kainulainen

Asiakassetelin ulottaminen kaikkeen kiireettömään leikkaustoimintaan pirstoo hoitoketjuja ja uhkaa imeä sairaaloista hoitohenkilökuntaa.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) kuunteli sairaanhoitajia, kun keskustelu yhteiskuntasopimuksesta oli kiivaimmillaan. Nyt Sipilän kannattaa kuunnella kirurgeja. Kirurgit ovat nousseet huutavan ääneksi korvessa soten valinnanvapauskeskustelussa.

Hallituksen kaikkien poliittisten kompromissien jälkeen leipoma valinnanvapaus uhkaa sairaaloiden toimintaa ja etenkin niiden päivystyksen toimintaa. Näin voi tulkita Suomen kirurgiyhdistyksen puheenjohtajan Pauliina Salmisen ja Suomen lääkäriliiton toiminnanjohtajan Kati Myllymäen maanantaisia kommentteja A-studion asiakasseteleistä käydyssä keskustelussa.

Kirurgiyhdistys on ottanut vahvasti kantaa jo aiemminkin asiakassetelien laajentamiseen erikoissairaanhoitoon todeten sen uhkaavan romuttaa päivystysjärjestelmän.

Julkisia sairaaloita uhkaa kirurgien joukkopako, jos asiakassetelit tulevat erikoissairaanhoitoon.

Julkisia sairaaloita uhkaa kirurgien joukkopako, jos asiakassetelit tuodaan hallituksen esittämällä tavalla voimallisesti erikoissairaanhoitoon. Salmisen mukaan kirurgien ja hoitohenkilökunnan siirtymisestä julkisesta terveydenhuollosta yksityisille toimijoille aiheutuisi merkittävä osaamisvaje.

Päivystyksen ylläpitäminen ei olisi mahdollista jäljelle jäävällä henkilöstöllä. Ympärivuorokautisen kaikkina arkipäivinä toimivan kirurgisen päivystyksen ylläpito vaatii kymmenkunta lääkäriä.

ILMOITUS

Nyt leikkaukset hajautetaan – ensin niitä keskitettiin

Hallituksen esityksen mukaan maakunnan liikelaitoksen on tarjottava asiakasseteli kiireettömään leikkaushoitoon, jos sitä ei ole keskitetty valtakunnallisesti tai alueellisesti yliopistolliseen sairaalaan. Asiakassetelin tuominen näin laajasti erikoissairaanhoitoon yllätti sekä Myllymäen että Salmisen.

Yksi asiakasseteliin liittyvä kummallisuus on, että kirurgiaa on keskitetty viimevuosien aikana vedoten osaamiseen, tehokkuuteen sekä kustannussäätöihin. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla työnjakoa on tehty Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla sijaitsevien sairaaloiden kesken.

Asiakassetelien myötä leikkaukset hajautetaan, ja siten myös hoitoketjut uhkaavat pirstaloitua pienen leikkausmäärän yksiköihin. Maakuntien on nimenomaan tarjottava asiakasseteleitä, vaikka maakunnalla olisi omaakin tuotantoa.

Myllymäki muistuttaa myös, että julkisessa terveydenhuollossa toteutetaan koulutus, tutkimus ja muu opetus. Hän on huolissaan myös näiden tulevaisuudesta erikoissairaanhoidon myllerryksessä. Salminen taas varoittaa, että lääkärit voivat äänestää jaloillaan jo ennen kuin edes maakunta- ja soteuudistus saadaan voimaan.

Asiakasseteleitä tarjolla eri tavoin eri puolilla maata

Mikäli kirurgien ja hoitohenkilökunnan joukkosiirtyminen yksityiseen sairaanhoitoon tapahtuu, hallitus ei voi väittää, etteivät se tiennyt asiasta. Kiinnostavaa on myös, että miten perustuslain näkökulmasta tulkitaan, voidaanko asiakasseteliä tarjota tasavertaisesti kaikille potilaille vai ovatko potilaat eriarvoisessa asemassa.

Eri maakunnissa on erilaiset mahdollisuudet taata valinnanvapauden toteutuminen asiakasseteleillä, sillä yksityisten palvelujen tarjontaa ei yksinkertaisesti ole. Esimerkiksi Uusimaa ja Lappi ovat jo nykyisellään eri asemassa perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon tai yksityisen palvelutarjonnan osalta.

Palvelujen keskittyminen kaupunkeihin saattaa tyhjentää maakuntien reuna-alueita myös muualla kuin vaikkapa Lapissa tai Kainuussa. Esimerkiksi Uudellamaalla on jo käyty kiistoja sairaaloiden olemassaolosta.

Asiakassetelien perustuslainmukaisuus tarkistettava

Hallitus on laittanut toki perälaudan asiakassetelien jaolle: Maakunta ei voi ottaa asiakaseteliä käyttöön sellaisissa palveluissa, joissa se voi vaarantaa maakunnan liikelaitoksen lakisääteisten tehtävien toteuttamisen.

Paljon jääkin nyt asiantuntijoiden lausuntojen varaan, sillä hallitus koettelee edelleenkin perustuslain rajoja valinnanvapausesityksellään. Monien asiantuntijoiden näkemykset on ohitettu tai ne on otettu huomioon vain puolinaisesti.

Saattaa olla, että asiakasetelien osalta hallitus taipuu pakon edessä, jos esitys todetaankin perustuslain vastaiseksi. Maakunnat eivät kykene takaamaan tasavertaisesti palvelusetelien käyttöönottoa. Onko se perustuslain vastaista, jää nähtäväksi.