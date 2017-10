Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Kansanedustaja ja ulkoasiainvaliokunnan jäsen Paavo Arhinmäki (vas.) on tyrmistynyt Suomen kasvavasta asekaupasta Lähi-itään ja erityisesti Arabiemiirikuntiin, joka on sotinut maaliskuusta 2015 lähtien Jemenin šiialaisia huthikapinallisia vastaan osana Saudi-Arabian johtamaa liittoumaa.

Ajatushautomo SaferGloben maanantaina julkistettu asevalvontaraportti kertoo, että Suomen siviiliaseiden ja sotatuotteiden on viimeksi kuluneiden 15 vuoden aikana kaksinkertaistunut. Vuonna 2016 noin 63 prosenttia Suomen sotatuoteviennistä suuntautui Lähi-itään.

– On moraalitonta, että Suomi on viime vuonna vienyt ennätysmäärän aseita juuri Lähi-itään, jossa on käynnissä useita konflikteja ja jossa maiden ihmisoikeustilanne on erittäin heikko, Arhinmäki sanoo tiedotteessa.

”Hallituksen politiikka on moraalitonta, näitä aseita voidaan käyttää myös siviilejä vastaan.”

Vasemmistoliitto on jättänyt Suomen aseviennistä Arabiemiirikuntiin ja Saudi-Arabiaan useita kirjallisia kysymyksiä. Vuonna 2016 Arhinmäki kysyi, miksi Patrialle myönnettiin lupa viedä 40 panssaroitua ajoneuvoa Yhdistyneisiin arabiemiirikuntiin. Tänä vuonna Hanna Sarkkinen jatkoi aiheesta, samoin Arhinmäki.

– Hallitus ei edelleenkään tunnu näkevän ongelmaa aseiden viennissä Yhdistyneisiin arabiemiirikuntiin ja Saudi-Arabiaan, vaikka sitä on kritisoitu jo pitkään maiden ihmisoikeustilanteen vuoksi. Molempien maiden osallistuminen Jemenin sisällissotaan on lisännyt kritiikkiä entisestään. YK:n mukaan pommitukset Jemenissä ovat kohdistuneet laajasti ja järjestelmällisesti siviileihin ja maan tilanne on katastrofaalinen. Hallituksen politiikka on moraalitonta, näitä aseita voidaan käyttää myös siviilejä vastaan, Arhinmäki muistuttaa.

Hän vaatii, että Suomen aseviennin on oltava nykyistä vastuullisempaa ja kestävämpää ja että Suomi ei voi viedä aseita sotaa käyviin ja ihmisoikeuksia loukkaaviin maihin. Tämän vuoksi Suomen tulee lopettaa aseviennit Arabiemiraatteihin ja Saudi-Arabiaan.