Seppo Koskima

Kiristynyt maailmantilanne ja voimistunut ydinaseuhka toi rauhanpalkinnon ydinaseita vastustavalle ICAN-järjestölle. Tänään on viimeistään uskallettava kysyä, kenellä on oikeus kasvattaa vihaa, ruokkia väkivaltaa ja halveksia ihmisen oikeutta ydinaseettomaan maailmaan. Tänään on rohkeasti astuttava rauhanpalkinnon viitoittamalle tielle ydinaseita vastaan. Ei pahaa pelkäämään vaan hyvää tahtomaan kohti ydinaseetonta maailmaa.

Tampere