Asevientiä Arabiemiirikuntiin, Saudi-Arabiaan ja Turkkiin.

Vasemmistonuoret on huolissaan SaferGloben asevalvontaraportin esiin tuomista tiedoista. Tänään julkaistun raportin mukaan sotatuoteviennistä suuntautui 62,7 prosenttia Lähi-itään vuonna 2016.

Raportin mukaan Arabiemiirikunnat on Suomen suurin asevientimaa. 49 Suomen aseviennistä suuntautui Arabiemiirikuntiin. Neljänneksi suurin asevientimaa on Saudi-Arabia, jota on aseistettu seitsemän miljoonan euron edestä.

Saudi-Arabia johtaa liittoumaa, jonka pommitusten seurauksena Jemenissä on menossa valtava humanitaarinen kriisi. Mukana Saudi-Arabian liittoumassa on Arabiemiirikunnat.

YK:n tietojen mukaan 2015 alkaneessa konfliktissa kuollut yli 10 000 ja haavoittunut lähes 49 000 ihmistä. Tämän lisäksi yli 2 000 ihmistä on kuollut Jemenissä leviävän koleraepidemian sekä vakavan ruokapulan seurauksena.

– Lähi-idän alueen kasvava epävakaus on lisännyt asevientiä. Kasvava asekauppa konfliktialueille on yksinkertaisesti vastoin Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tavoitetta edistää maailmanrauhaa, sanoo Vasemmistonuorten puheenjohtaja Hanna-Marilla Zidan.

– Emme voi väittää ihmisoikeusnäkökulman ohjaavan Suomen asevientiä samaan aikaan kun YK:n ihmisoikeusneuvosto tutkii ovatko asekauppakumppanimme syyllistyneet sotarikoksiin Jemenissä. Suomen tulee lopettaa asevienti ihmisoikeuksia rikkoviin konfliktimaihin, Zidan vaatii.

Vasemmistonuoret pitää myös kyseenalaisena Suomen asekauppaa Turkin kanssa. Nato-maa Turkki on Suomelle ja länsimaille liittolainen Lähi-idässä ja samalla yksi merkittävimpiä alueen epävakautta ja kärsimystä ruokkivista tekijöistä. Asevienti Turkkiin on 8 prosenttia Suomen koko aseviennistä.

– Turkki hyökkää jatkuvasti omia kansalaisiaan vastaan kurdialueilla hävittäen asutusta ja syyllistyen rikoksiin siviiliväestöä kohtaan. Maa on sotkeutunut sotiin Syyriassa ja Irakissa. Suomen kumppanuus Turkin kanssa ruokkii konflikteja ja on suora este ihmisoikeuksien toteutumiselle alueella, toteaa Vasemmistonuorten varapuheenjohtaja Henrik Jaakkola.