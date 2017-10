Lehtikuva/Kaisa Siren

Ajatushautomo SaferGloben asevalvontaraportti kertoo, että Suomen asevienti on ollut noususuunnassa viimeksi kuluneiden 15 vuoden aikana.

Siviiliaseiden ja sotatuotteiden vienti on euromääräisesti kaksinkertaistunut ja vientimaiden lukumäärä on kasvanut. Vuonna 2016 noin 63 prosenttia Suomen sotatuoteviennistä suuntautui Lähi-itään.

Rauhanjärjestöt Rauhanliitto ja Sadankomitea muistuttavat tiedotteessaan, että asekauppa ei ole tavanomaista yritystoimintaa vaan aina valtion luvittamaa, ja poliittinen signaali. Kyseessä on kaupankäynti välineillä, jotka on tarkoitettu sotimiseen ja tappamiseen ja joita on mahdollista käyttää ihmisoikeusrikoksiin.

Suomen hallitus on myöntänyt vientilupia esimerkiksi Jemenin sotaan osallistuville Arabiemiraateille ja Saudi-Arabialle. Rauhanjärjestöjen mukaan EU:n yhteinen kanta ja kansainvälinen asekauppasopimus kieltävät aseviennit sotaa käyvään maahan.

– Järkyttävintä on, että näihin maihin valmistellaan edelleen lisää kauppoja ja niiden markkinoille tehdään tuotekehittelyä. Oikea ratkaisu olisi keskeyttää asekauppa ja perua jo myönnetyt vientiluvat, Sadankomitean pääsihteeri Anni Lahtinen sanoo tiedotteessa.

Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan Patria on tavoitellut jopa satojen miljoonien eurojen arvoista kauppaa Qatarin kanssa.

– Lähi-idän poliittisen konfliktin keskellä oleva, terrorismin tukemisesta syytetty, vielä äskettäin Jemenissä sotimiseen osallistunut, täysin epädemokraattinen Qatar on malliesimerkki valtiosta, johon ei kuulu edes suunnitella valtavia asekauppoja, Rauhanliiton toiminnanjohtaja Laura Lodenius sanoo tiedotteessa.