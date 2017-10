Lehtikuva/Jussi Nukari

Maanantaina julkaistun puoluebarometrin mukaan joka kolmas suhtautuu myönteisesti vasemmistoliittoon.

Vain kolmasosa suomalaisista, 32 prosenttia, ajattelee Juha Sipilän hallituksen onnistuneen tehtävissään vähintään melko hyvin. 59 prosenttia on sitä mieltä, että hallituksen toiminta on ollut vähintään melko huonoa. Tiedot ilmenevät Kantar TNS:n puoluebarometristä.

Vaikka luvut ovat hallituksen kannalta huonot, eivät ne ole yhtä murskaavat kuin vuosi sitten vastaavassa tutkimuksessa. Viime vuoden lokakuussa 27 prosenttia suomalaisista arvioi sen onnistuneen vähintään melko hyvin. Hallituksen aloittaessa 36 prosenttia kertoi olleensa tyytyväinen sen toimintaan.

Ikääntyneet, akateemisesti koulutetut, johtavassa asemassa olevat, ylempinä toimihenkilöinä työskentelevät sekä hyvätuloiset ovat hallitukseen keskimääräistä tyytyväisempiä.

Hallituspuolueista keskustalaisista 20 prosenttia arvioi hallituksen toiminnan hyväksi ja 63 prosenttia melko hyväksi, kokoomuslaisten vastaavat luvut ovat 11 ja 59 prosenttia.

Kesään asti hallituksessa olleista perussuomalaisista 84 prosenttia suhtautuu hallitukseen kriittisesti. Luku on samaa luokkaa kuin oppositiossa koko vaalikauden olleilla vasemmistolla ja vihreillä.

Oppositio on kansalaisten mielestä selvinnyt kuitenkin vielä heikommin kuin hallitus. Se on onnistunut vähintään melko hyvin 23 prosentin mielestä. 63 prosentin mielestä se on onnistunut melko huonosti etsiessään vaihtoehtoja hallituksen politiikalle. Kriittisimpiä opposition toimintaan ovat vihreät (52 %) ja sosialidemokraatit (49 %).

Vasemmistoliittolaisista tätä mieltä on 43 prosenttia. Oppositiossa vasemmistoliittolaiset ovat kuitenkin myös tyytyväisimpiä omiensa toimintaan.

Vihreät ja kokoomus myötätuulessa



Suomalaiset suhtautuvat myönteisimmin Vihreään liittoon. 47 prosenttia suhtautuu siihen tällä hetkellä erittäin tai melko positiivisesti. 40 prosenttia suhtautuu myönteisesti kokoomukseen, SDP:hen 38 prosenttia.

34 prosenttia ajattelee myönteisesti keskustasta, 33 prosenttia vasemmistoliitosta.

Perussuomalaisista myönteisesti ajattelevia on vain 19 prosenttia. Mielikuva muista puolueista on ennallaan tai parempi kuin edellisessä kyselyssä helmikuussa. Perussuomalaisista se on heikentynyt.

Maakuntavaalit eivät kiinnosta



Seuraavan puolentoista vuoden aikana Suomessa on tarkoitus järjestää neljät vaalit. Kansalaiset ovat kiinnostuneita ensi tammikuisista presidentin- ja kevään 2019 eduskuntavaaleista. Eniten kiinnostusta herättävät presidentinvaalit. Vähintään melko paljon niistä on kiinnostunut lähes 70 prosenttia suomalaisista ja täysin välinpitämättömiä on vain viisi prosenttia.

Eduskuntavaalien suosio on melkein samaa luokkaa.

Kesän 2019 eurovaalit ja näillä näkymin ensi syksyn maakuntavaalit taas eivät kiinnosta kuin runsasta kolmannesta kansalaisista. Ei yhtään kiinnostuneita on 16 prosenttia.

Iäkkäimmät, koulutetuimmat ja itsensä ylempään keskiluokkaan lukevat ovat kiinnostuneita kaikista neljästä vaalista. Maaseudulla maakuntavaalitkin kiinnostavat.

Kantar TNS Oy toteutti tutkimuksen 2.–9.10. GallupForumissa. Haastattelujen kokonaismäärä on 1 227 ja tutkimustulosten virhemarginaali 2,8 prosenttiyksikköä suuntaansa.