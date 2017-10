Pertti Nisonen/Helsingin kaupunki

– Helsingin on ryhdyttävä kantamaan todellista vastuuta hauraassa ja puolustuskyvyttömässä tilassa olevista vanhuksista, vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenjohtaja Anna Vuorjoki sanoo.

Helsingin vasemmistoliitto ajaa vuoden 2018 budjettiin panostuksia erityisesti päiväkotipaikkojen määrään, maahanmuuttajien kotoutumisen tukemiseen, jalkautuvaan sosiaalityöhön sekä vanhustenhoitoon. Lisäksi se ehdottaa määrärahalisäyksiä esimerkiksi pyöräilyinvestointeihin, joukkoliikenteen kehittämiseen ja kaupunkipyörien laajentamiseen koko Helsinkiin.

Helsingin vasemmistoliiton valtuustoryhmä tiedotti tavoitteistaan maanantaina.

Päiväkotien osalta vasemmistoliitto ajaa erityisesti hoitopaikkojen määrän lisäämistä, sillä paikkoja on lapsimäärään nähden liian vähän. Tänä vuonna päiväkotipaikkoja oli 550 liian vähän, ja vuonna 2018 paikkatarpeen on arvioitu nousevan viisi prosenttia eli lähes 1 200 lapsen verran. Helsingin budjettiehdotuksessa kasvuun on varauduttu vain 350 uudella hoitopaikalla.

Valtuustoryhmän mukaan lisäsatsauksia tarvitaan myös jalkautuvaan eli kaduilla tehtävään sosiaalityöhön sekä maahanmuuttopalveluihin.

Helsingin kaupungin tarkastuslautakunta totesi viime vuonna, että kaupungilla on vaikeuksia tarjota tarvittavia palveluita tilanteissa, joissa vanhuksen kunto heikkenee nopeasti ja dramaattisesti. Budjettiehdotuksessa ympärivuorokautisten hoitopaikkojen määrään ei ehdotettu lisäyksiä, vaikka huonokuntoisten vanhusten määrä kasvaa.

– Vanhusten riittämätön hoito on yksi Suomen tämän hetken vakavimmista ihmisoikeusongelmista. Kotihoidon kehittäminen on tärkeää, mutta se ei yksin riitä – tarvitaan myös lisää ympärivuorokautisen hoidon paikkoja. Helsingin on ryhdyttävä kantamaan todellista vastuuta hauraassa ja puolustuskyvyttömässä tilassa olevista vanhuksista, vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenjohtaja Anna Vuorjoki sanoo tiedotteessa.

Vuorjoen mielestä pormestari Jan Vapaavuoren (kok.) ehdotus kunnallisveron alentamisesta merkitsee, että Helsingin taloudessa on liikkumavaraa. Vuorjoki linjaa, että veroprosentin alentamisesta voidaan keskustella vasta, kun palvelut on turvattu.

– Ei pitäisi olla kenellekään epäselvää, että vanhustenhoito on näistä palveluista merkittävimpiä”, Vuorjoki sanoo.