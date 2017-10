Lehtikuva/Emmi Korhonen

”Mietin, mikä saa koulutetun hyvin toimeentulevan ihmisen ajattelemaan, etteivät ihmisoikeudet kuulu jokaiselle ihmiselle.”

Kaupunginvaltuutettu Sinikka Torkkola sanoi lauantaina Koko Tampere vihaa natseja -mielenosoituksessa olleensa pitkään sitä mieltä, ettei äärioikeistolle eikä fasisteille pidä antaa näkyvyyttä kommentoimalla heidän toimiaan.

– Olen ajatellut, että pieni marginaalinen joukko kuivukoon itsestään. Valitettavasti en enää voi olla samaa mieltä: äärioikeiston toiminta ja hyökkäykset ihmisoikeuksia ja eri mieltä olevia ihmisiä vastaan eivät valitettavasti enää ole mitään pikkupuuhastelua vaan toimintaa, joka vaarantaa yhä useamman ihmisen turvallisuuden.

Torkkolan mukaan nyt on aika myös ”niin sanottujen tavallisten ihmisten” huomata mitä ympärillämme tapahtuu ja avata silmät.

– Nyt on aika sanoa, tämä ei käy, rasismin ja fasismin leviämiselle on tehtävä loppu. Se on viranomaisten, oikeuslaitoksen ja poliisin tehtävä. Meidän tehtävämme on vaatia, että viranomaiset tekevät työnsä, estävät rasistien ja fasistien ihmisoikeuksien ja lakien vastaisen toiminnan.

Koko Tampere vihaa natseja -mielenosoitus oli vastamielenosoitus Pohjoismaisen vastarintaliikkeen marssille Tampereella lauantaina. Kansan Uutiset kertoi siitä sunnuntaina täällä:.

Missä kohtaa kasvatus meni vikaan?



Torkkola sanoi olevansa ymmällään siitä, mitä Suomessa ja maailmassa tapahtuu.

– On kysyttävä, mitä yhteiskunnassamme on tapahtunut, kun niin moni ihminen on kasvanut vinoon. Syrjäytyminen selittää vain osan rasismin ja fasismin kannatuksesta. Mietin, mikä saa koulutetun hyvin toimeentulevan ihmisen ajattelemaan, etteivät ihmisoikeudet kuulu jokaiselle ihmiselle. Missä kohtaa kasvatus ja koulutus on mennyt vikaan?

Hän sanoi aikuistuneensa 1980-luvun rauhan- ja solidaarisuusliikkeen tahtiin, jolloin tuhansien ihmisten rauhankulkueiden aikaan puhuttiin koulujen rauhankasvatuksesta.

– Ajattelimme tuolloin ihan tosissamme, että sotien ja väkivallan vastaisuuteen pitää kasvaa lapsesta pitäen. Kyky asettua toisen ihmisen asemaan, kyky tuntea itsensä osaksi maailman kaikkien ihmisten joukkoa ei synny itsestään. Meidän on opittava, kasvettava koko maailman huomioon ottamaan vastuuseen. Itsestämme emme tiedä, että meidän hyvinvointimme ei ole vain meidän omaa ansiotamme vaan koko maailman ansiota. Meidän hyvinvointimme juuret ovat koko maailman rikkauksissa emmekä me voi sivuuttaa vastuutamme koko maailmasta.

Onko rauhankasvatusta riittävästi?



Torkkola kysyi, onko rauhan- ja kansainvälisyyskasvatusta ollut riittävästi viime vuosikymmeninä.

– En väitä, että päiväkodit ja koulut olisivat yksin vastuussa lasten ja nuorten kasvatuksesta. Mutta mietin silti, olisiko jälleen aika miettiä, mitä varhaiskasvatuksessa ja koulussa opetetaan ihmisoikeuksista ja kansainvälisestä vastuusta, solidaarisuudesta ja rauhantyöstäkin.

Uudessa opetussuunnitelmassa oppilaita ohjataan näkemään kulttuurinen moninaisuus lähtökohtaisesti myönteisenä voimavarana. Heitä myös ohjataan pohtimaan, millaisia asioita ei voida ihmisoikeuksien vastaisena hyväksyä. Torkkolan mukaan aikuiset ja poliitikot kantavat vastuun siitä, miten hyvin tavoitteet toteutuvat.

Uhka kaikille marginalisoiduille



Tampereen yliopiston vihreän vasemmiston varapuheenjohtaja Henrik Jaakkola sanoi Vasen Kaista -verkkolehden mukaan, etteivät oikeistopopulistit vaivaudu taloustilannetta pohtiessa katsomaan itseään peiliin, vaan etsivät helpoimman syyllisen, pakolaiset.

– Todellisuudessahan pakolaisuuden kustannukset ovat varsin pienet vaikkapa veronkiertoon verrattuna, mutta sepä ei heitä kiinnosta.

Kaupunginvaltuutettu Noora Tapion mukaan fasismi ei ole uhka vain pakolaisille, vaan jokaiselle marginalisoituihin ihmisryhmiin kuuluville, heitä puolustaville ja fasismia vastustaville.

– Sen Pohjoismainen vastarintaliike on jo osoittanut muun muassa kaasuiskulla Helsinki Prideen, pommi-iskuilla vasemmistohenkisiin tiloihin sekä pakolaiskeskuksiin, väkivaltaisilla hyökkäyksillä heidän satunnaisia vastustajiaan kohtaan ja nais-, trans- ja homovihaa sekä antisemitismiä pursuavilla nettikirjoituksillaan.