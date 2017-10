Yle Kuvapalvelu

Dokumentti How to Change the World (2015, Kuinka muuttaa maailmaa) on sopivan haastava nimi Greenpeacen alkuvaiheita käsittelevälle dokumentille. Jerry Rothwellin käsikirjoittama ja ohjaama dokumentti käyttää runsaasti otteita järjestön ensimmäisen johtohahmon Robert (Bob) Hunterin päiväkirjoista.

Dokumentin loppupuolella mukana menossa ollut, mutta erimielisyyksien takia järjestöstä eronnut eläin- ja luontoaktivisti Paul Watson kiteyttää mielestäni osuvasti: Greenpeace oli alussa voimakkaampi kuin tänään – alussa sillä ei ollut mitään, tänään satojen miljoonien maailmanlaajuinen toimintabudjetti.

Mikäpä muu länsimaa olisi ollut luontevampi syntymäpaikka Greenpeacen kaltaiselle järjestölle kuin jylhästä luonnostaan tunnettu Kanada. Tarkemmin sanottuna syntymä tapahtui Vancouverissa.

Kaupungin 1960–1970-lukujen ilmapiirin sanotaan olleen vaihtoehtokulttuurien sulatusuuni. Vahvoilla olivat poliittinen rauhanliike ja ympäristöliike, jälkimmäinen puoli alkoi korostua Hunterin johdolla.

Leffa on kiinnostava ja antoisa koukkaus lähihistoriaan, johon pienen aktivistijoukon voimin puhallettiin uusia tuulia alusta pitäen korkealla profiililla. Greenpeace nousi hetkessä julkisuuden valokeilaan, kun se otti silmätikukseen neuvostoliittolaisen valaanpyyntialuksen tai -teurastamon, kuten tässä todetaan ja todistetaan. Runsas filmimateriaali tuosta iskusta ja sen toteuttamisesta taustoineen saavat ansaitusti paljon tilaa.

Rohkeat kuin myös uhkarohkeat tempaukset toistuivat sittemmin Greenpeace-aktivistien iskuissa. Niillä saatiin helposti mediajulkisuutta, etenkin kun Daavid vastaan Goljat -tyyppiset asetelmat toistuivat.

Järjestö kasvoi nopeasti ”hittituotteeksi” ja samalla nousi monia ongelmia, henkilöjännitteet ja sisäiset riitelyt nostivat päätään jo muutaman vuoden kuluttua.

Brigitte Bardot’n liittyminen Greenpeace-rintamaan hylkeiden puolesta oli aikoinaan iso mediatapaus. Se saa dokumentin nykyhetkessä erään naispuolisen haastatellun tuhahtamaan: tapaus osoitti, miten miesvaltaisesti hallittu järjestö Greenpeace tuolloin oli.

