Lehtikuva/Daniel Leal-Olivas

Jorma Mäntylän mielestä vasemmisto on unohtanut työläiset, väestön enemmistön ja puuhastelee vähemmistöjen parissa. (KU 16.9.).

Kun Neuvostoliitto 1990-luvun alussa hajosi, se oli kuin tyrmäysisku vasemmistopuolueille. Vasemmisto putosi kanveesiin ja luvunlasku alkoi. Julkinen keskustelu ihmiskasvoisesta kapitalismista, joka voitaisiin valjastaa tuottamaan kaikelle kansalle hyvää, katkesi kuin seinään.

Vasemmistopuolueet ovat sopeutuneet kapitalismiin ja markkinatalouteen. Niiden ideologia ei juuri eroa porvarien ideologiasta. Sosialismista on tullut kirosana. Vasemmiston kannatus on puolittunut sen kultaisilta vuosikymmeniltä. Samassa suhteessa on huvennut myös vasemmiston vaikutusvalta yhteiskunnan kehitykseen.

Sosialismilla näyttäisi olevan maailmalla kysyntää. Bernie Sandersista oli vähällä tulla Yhdysvaltojen demokraattisen puolueen presidenttiehdokas, ja Jeremy Corbynin johtaman Britannian työväenpuolueen, Labourin, kannatus on ollut nousukiidossa. Sanders ja Corbyn eivät ole puheissaan kätkeneet sosialismia vakan alle.

Jos vasemmistopuolueet aikovat menestyä vaaleissa ja palata valtaan, niiden on kyseenalaistettava koko kapitalismi ja markkinatalous. Se ei tarkoita entisen Neuvostoliiton mallia, vaan vahvan valtion politiikkaa, joka huolehtii myös vähäosaisistaan. Ilman selkeää agendaa, joka erottuu selkeästi porvaripuolueiden ohjelmista, menestystä on turha odottaa.

Vasemmistolaisen näkemyksen omaaville talous- ja yhteiskuntatieteilijöille olisi töitä tarjolla.

Taito Taskinen

poliittisen historian opiskelija

Kuopio