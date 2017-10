Lehtikuva/Markku Ulander

– Yliopistoväki haluaa turvaa ja työrauhaa jatkuvien uudistuspaineiden sijaan, sanoo tänään 50 vuotta täyttävä Tieteentekijöiden liiton puheenjohtaja Petri Koikkalainen.

Tieteentekijöiden liitto kysyy, kuinka monta kertaa vuosisadassa – tai vuosikymmenessä – pitää tehdä ”vuosisadan yliopistouudistus”.

Opetus- ja kulttuuriministeriö julkistaa Korkeakoulutus ja tutkimus 2030 -vision ensi viikolla.

– Vision seuraavaksi askeleeksi kaavailtu uusi korkeakoululaki sallisi yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen täydet fuusiot. Päädytäänkö sisällöllisen vision puutteessa taas organisaatiouudistukseen? Kokonaan uusi lainsäädäntö heti vuoden 2010 yliopistolain jälkeen kuulostaa ylimitoitetulta, toteaa Koikkalainen.

Uusien lakien ja rakenteellisten remonttien sijaan liitto perää tutkijoille, opettajille ja yliopistojen muille asiantuntijoille työrauhaa. Tieteentekijät uskovat, että tällä olisi vaikuttavuutta myös suomalaisen tieteen tasoon.

– Turva tuottaa parempaa tiedettä kuin jatkuvat muutokset ja kiristyvä kilpailu. Moni tieteentekijä joutuu hakemaan lisärahaa omaan palkkaansa sen sijaan, että tekisi sitä, mihin on palkattu, Koikkalainen huomauttaa.

Jaksamisen rajat koetuksella

Tieteentekijöiden liiton jäsenkyselyt osoittavat, että henkisen ja fyysisen jaksamisen rajat ovat koetuksella. Henkilöstön vähentäminen on johtanut siihen, että jäljelle jääneiden työkuorma on kasvanut kohtuuttomasti. Liiton mielestä nyt on korkea aika sille, että yliopistojen johto ottaa henkilöstön tilanteen vakavissaan.

– Henkilöstö on yliopiston tärkein voimavara, oli sanonta, jota taannoin kuuli muun muassa rehtoreiden suusta yliopistojen lukuvuoden avajaispuheissa. Viime aikoina tätä on kuullut harmillisen vähän. Yliopistojen ydin ei ole sen seinissä vaan ihmisissä, korostaa liiton toiminnanjohtaja Johanna Moisio.

Liiton juhlavuoden teemana on ollut Tutkitun tiedon puolesta.

Tieteentekijöiden liitto perustettiin Korkeakoulujen Assistenttiliitto -nimisenä 20.10.1967. Yliopistojen assistenttien palkkauksen ja aseman parantamiseksi perustetusta liitosta on kehittynyt yli 7000-jäseninen ammattijärjestö, joka yhdistää noin 180:llä eri nimikkeellä työskentelevää tieteentekijää tutkimuksessa, opetuksessa ja asiantuntijatehtävissä. Tieteentekijöiden liitto on Akavan suurin jäsenjärjestö yliopistosektorilla.