Toimitus on maailman paras paikka

Hanne Aho Suomen Journalistiliiton puheenjohtaja vuodesta 2015

Työskenteli ennen puheenjohtajuutta Suomen Kuvalehden graafikkona.

Sipoolainen.

Harrastaa ratsastusta ja puutarhanhoitoa.

Selfie

Suomen Journalistiliiton Hanne Aho, miltä tuleva edunvalvontakierros näyttää pienen mutta monialaisen liiton puheenjohtajasta?

– Kilpailukykysopimuksen ylimääräiset tunnit lisättynä vuosien olemattomiin palkankorotuksiin kuuluu työntekijöiden puheessa voimakkaasti. Viimeisin tuloveropäätös oli kirsikka epäoikeudenmukaisuuden kakun päälle. Ihmisiä ei kyrsisi niin paljon, jos hyvätuloiset olisivat talkoissa mukana. Kierros ei tule olemaan helppo.

Journalistiliitto on kaudellasi jatkanut uudistumistaan. Keskusjärjestöjen ulkopuolella pysytellyt liitto oli seuraamassa uuden keskusjärjestön perustamistuskia, jotka eivät lopulta johtaneetkaan SAK:n, STTK:n ja Akavan yhdistymiseen. Millainen tämä prosessi oli neuvottelijan silmin?

– Pääsin uutena työmarkkinajohtajana keskustelemaan suoraan isoista asioista. Se oli kiinnostavaa. Prosessi oli erinomaisesti johdettu, mutta keskusjärjestöjen jäsenistön tavoitteet lienivät vielä liian kaukana toisistaan, jotta iso järjestö olisi syntynyt.

Jouduit puuttumaan keväällä useasti Ylen tilanteeseen, josta tuli nopeasti journalistinen ongelma, ja ulospäin Yle näytti olevan sekaisin. Miltä se kaikki sinusta tuntui ammattiliiton ruorissa?

– Ikävintä oli se, että asia ei koskenut millään tavoin suurinta osaa yleläisistä, ja silti useimmat heistä joutuivat kärsimään julkisen keskustelun aiheuttamista laineista. Työntekotunnelmat Yleisradiossa eivät olleet hyvät. Se tuntui ikävältä koko ajan. Julkisuudessa pyrin muistuttamaan sekä työrauhan että Ylen riippumattoman journalismin tärkeydestä. Molemmat olivat saaneet kolauksen.

Olet ollut puheenjohtajan tehtävässä kohta kolme vuotta, erossa taitto-ohjelmista, studiosessioista ja paperista. Miten pidät ”vieroitusoireet” kurissa?

– Tekemällä töitä! Tämä työ on erittäin kiinnostavaa ja vie kaiken ajan, jonka sille antaa. Toki kaipaan välillä kovasti toimitusta. Se on maailman paras paikka jo siksikin, kun on jatkuva halu tietää, mitä maailmassa tapahtuu.

Vuonna 2006 Kansan Uutiset haastatteli sinua ensimmäisen kerran, silloin sipoolaisena valtuutettuna (sd.), jonka kunnalta Helsinki oli viemässä alueita. Mitä mietit Östersundomin liitoksesta nyt?

– Se oli hätiköity päätös Helsingiltä. Meitä ei kuunneltu: alue on vaikearakenteinen ja monin osin Natura-aluetta. Se ei ole Helsingille käyttökelpoinen, ja juuri mitään kehitystä alueella ei ole sittemmin tapahtunut. Se ei ole oikeudenmukaista kuntalaisia kohtaan. Osmo Soininvaara (vihr.) on väläytellyt jo alueen palauttamistakin. Suuremman valtaa käytettiin aivan pöllöllä tavalla.

