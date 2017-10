Yle Kuvapalvelu

Dokumentti Do Not Resist (2016) maalailee ikäviä nykynäkymiä ja huolestuttavia tulevaisuuskuvia amerikkalaisesta näkökulmasta. Se on helposti siirrettävissä koko maailmaa koskevaksi.

Craig Atkinsonin ohjaama dokumentti lähtee liikkeelle kolmen vuoden takaisista tapahtumista Fergusonin kaupungissa Missourissa. Valkoinen poliisi ampui mustan nuorukaisen olosuhteissa, jotka johtivat suurta mediahuomiota herättäneisiin mellakoihin. Dokumentti kaartaa vivahteikkaasti paljon noita tapahtumia laajemmalle.

Kriminologian professori Richard Berk viittaa robottiälyyn, jonka turvin sotakoneistosta tulee yhä tehokkaampaa. Hänen mielestään kehitys kulkee väistämättä siihen suuntaan. Isoveli valvoo silmällä, jonka katseelta on vaikea piiloutua – etenkin, kun jo nyt viranomaisten ohella asialla ovat yksityiset turvallisuusfirmat, Amerikassa kun ollaan.

Armeijan materiaalia on päätynyt entistä enemmän poliisin käyttöön.

Dokumentti jäljittää poliisikoneiston sotilaallistumista. Sen sanotaan ilmenevän sekä toimintatavoissa että varustautumisessa. Armeijan materiaalia on päätynyt sitten 9/11-terrori-iskujen jälkimainingeissa entistä enemmän poliisin käyttöön, asiaa jaksetaan ihmetellä aina senaatin kuulemista myöten.

Alussa ja lopussa vieraillaan poliisien koulutusseminaarissa ja tavataan Dave Grossman. Hänen kirjojaan käytetään myös FBI:n koulutuksessa. Seminaarissa Grossman paahtaa näyttämön kunkkuna kuin kuka tahansa asialleen omistautunut saarnamies – miehen sanat ja polte silmissä kertovat olennaisen.

Dokumentissa ehditään vajaan tunnin aikana käydä läpi paljon puhuva kierros amerikkalaisen poliisityön ympärillä. Järeän kaluston turvin tehtävä huumeratsia sopii erittäin hyvin tähän kontekstiin, kun näinkin avoimesti tuodaan ilmi sekä poliisin että ratsian kohteiden näkökulma.

2000-luvun poliisityötä käsitellyt presidentin (Obama) nimittämä työryhmä antaa puheenvuoron myös Danny Brownille. 19 vuotta vankilassa murhasta syyttömänä istunut Brown sanoo totuuden olevan hyvin yksinkertainen: kannattaa olla tarkkana siitä, millaisia tyyppejä värvätään poliisiksi – virkamerkki ja ase tuovat valtaa, jonka turvin joku voi erehtyä leikkimään jumalaa.

