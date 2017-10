Jarno Mela

STTK: Perhevapaauudistuksen hetki on nyt, ja sen vaikutusarviot on tehtävä huolella

Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n hallitus vaatii perhevapaaudistukselle huolellista valmistelua.

– Tarvitaan vaikuttava, ei kosmeettinen uudistus. Uudistuksen vaikutusarviot on tehtävä huolella, puheenjohtaja Antti Palola sanoo tiedotteessa.

STTK esittää, että perhevapaauudistuksessa lähtökohtana on oltava työn ja perheen yhteensovittaminen, lasten ja perheiden hyvinvointi sekä joustavia vaihtoehtoja tarjoava järjestelmä.

– Jotta isät voisivat jatkossa pitää enemmän perhevapaita, vain isille kohdistettavien kiintiöiden kasvattaminen on välttämätöntä. Vanhemmuudesta aiheutuvien kustannusten on jakauduttava tasaisemmin nais- ja miesvaltaisten alojen kesken. Uudistuksen tulisi mahdollistaa myös nykyistä laajempi osa-aikatyö, Palola sanoo.

STTK arvioi, että yhteiskunnassa on laaja yhteisymmärrys siitä, että perhevapaajärjestelmä on tarpeen uudistaa. Liitto kannattanut niin sanottua 6+6+6-mallia, jossa äidin osuus on kuusi kuukautta, isän kuusi ja kolmas osuus on vanhempien vapaasti valittava.

– Uudistuksen hetki on nyt. Samalla on varmistettava laadukkaat varhaiskasvatuspalvelut, moniammatillinen henkilöstörakenne ja kohtuullinen maksutaso palveluiden käyttäjille, Palola muistuttaa.