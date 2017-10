Lehtikuva/Roni Rekomaa

Sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät maakunnille, asuntopolitiikka jää kunnille.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Silvia Modig on jättänyt kirjallisen kysymyksen asunnottomuuden hoidosta sote- ja maakuntauudistuksen jälkeen. Modig perää hallitukselta vastauksia siihen, miten politiikan alat ylittävän asunnottomuustyön jatko turvataan kuntien ja maakuntien tulevassa työnjaossa.

Valmisteilla olevassa sote- ja maakuntauudistuksessa vastuu sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä on siirtymässä kunnilta maakunnille. Asuntopolitiikka taas jää edelleen kuntien vastuulle. Modigin mukaan vaarana on, että uudistus heikentää onnistunutta sosiaali- ja asuntopolitiikan yhteenliittämistä.

– Sosiaali- ja asuntopolitiikan järkevä yhdistäminen on ollut tärkeä tekijä asunnottomuuden vähentämisessä. Vailla vakinaista asuntoa olevien määrä on vähentynyt jopa taantuman aikana. Tätä myönteistä kehitystä ei ole varaa vaarantaa, Modig painottaa.

Yhä 7 000 vailla asuntoa



Vailla vakinaista asuntoa olevien määrä on viime vuosina vähentynyt. Tästä huolimatta vailla vakinaista asuntoa on Suomessa yhä noin 7 000 ihmistä. Suoranaisen asuntopulan ohella asunnottomuuden taustalla on moninaisia ongelmia, kuten mielenterveys- ja päihdeongelmia sekä muita elämänhallinnan haasteita.

– Asunnottomuus on monisyinen ongelma, jonka ratkaisemiseen ei riitä pelkkä asuntopolitiikka tai pelkkä sosiaalipolitiikka. Asunnottomuuden vähentämiseksi tarvitaan kokonaisnäkemystä ja näiden politiikanalojen sujuvaa yhteenliittämistä, Modig sanoo.

Ympäristöministeriön koordinoimassa nykyisessä Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelmassa asunnottomuustyö on liitetty aiempaa laajemmin osaksi syrjäytymisen torjuntatyön kokonaisuutta. Ohjelman ytimessä on asunto ensin -periaate: kun aikaisemmin yleinen toimintatapa oli, että vailla vakinaista asuntoa olevan oli saatava muut elämänhallintansa haasteet ratkaistua ennen asunnon järjestymistä, nyt nähdään, että oma koti tarjoaa parhaan lähtökohdan elämän kuntoon saamiselle.

– Asunto ensin -periaatteen toteutuminen ja hyvän asunnottomuuspolitiikan jatkuvuus on turvattava myös maakuntauudistuksen jälkeen, Modig vaatii.

Tiistaina vietetään YK:n kansainvälistä päivää köyhyyden poistamiseksi. Suomessa päivää on vietetty vuodesta 2002 alkaen Asunnottomien yön merkeissä.